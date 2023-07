Öko-Haus übergibt Spende an Kinderhospiz St. Nikolaus

Felix Steber, Geschäftsführer der ÖKO-HAUS GmbH, übergab die Spende an Brigitte Waltl-Jensen von der Süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung. © Luisa Miorin

Weiler/Eppishausen - Mit einem großen Festakt feierte die Firma Öko-Haus ihr 25-jähriges Bestehen und verband das Jubiläum mit einer Spendenaktion für das Kinderhospiz St. Nikolaus.

Felix Steber, Geschäftsführer der Öko-Haus GmbH, übergab nun die beachtliche Summe von 4.000 Euro an Brigitte Waltl-Jensen von der Süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung, die sich herzlich bedankte. „Wir wussten, dass viele Festgäste eine kleine Aufmerksamkeit zum Fest mitbringen wollten und baten lieber um eine kleine Unterstützung für das Kinderhospiz“, so Steber und fügte hinzu: „Ich war so überrascht, dass dadurch 2.430 Euro zustande kamen“. Der Inhaber der Firma für Photovoltaik rundete spontan noch auf 4.000 Euro auf. „Wir freuen uns, dass wir die wichtige Kinderhospizarbeit und damit die betroffenen Familien direkt unterstützen können. Es war uns auch wichtig, die Arbeit und die Einrichtung persönlich kennenzulernen“, so Steber vor Ort bei der Spendenübergabe in Bad Grönenbach.

Das Kinderhospiz St. Nikolaus und der Ambulante Kinderhospizdienst Allgäu begleiten Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen. Die Unterstützung beginnt bereits ab der Diagnosestellung und erstreckt sich über die Krankheitsphase bis zur Sterbe- und Trauerbegleitung. Sie ist zum größten Teil spendenfinanziert.