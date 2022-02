Ohne Umzug und Partys: Was Unterallgäuer Faschingsvereine am Gumpigen Donnerstag planen

Von: Marco Tobisch

Unterallgäu – Auch, wenn der diesjährige Fasching schon zum zweiten Mal weit entfernt von jenem Unterallgäuer Brauch ist, den wir kennen: Ganz nehmen lassen wollen sich die Faschingsvereine die fünfte Jahreszeit auch in diesem Jahr nicht.

Heute ist Gumpiger Donnerstag. Einen Gaudiwurm, der sich ab 14.14 Uhr gerne in altbewährter Manier durch die Mindelheimer Innenstadt geschlängelt hätte, wird man in der Maximilianstraße aber vergeblich suchen. Denn noch immer schiebt ­Corona Massenveranstaltungen einen Riegel vor.

Das heißt aber nicht, dass das Unterallgäu auf den Fasching gänzlich verzichtet. Der Wochen KURIER hat sich bei den Faschingsvereinen im östlichen Landkreis umgehört, und wollte von den Faschingsvereinen und Garden im östlichen Landkreis wissen:

• Welche Bedeutung hat der Fasching für Euch?

• Heute wäre der Gumpige Donnerstag in Mindelheim – fällt der Fasching bei Euch heute ganz aus, oder wird trotzdem ein bisschen gefeiert?

Markus Frieß, Durahaufa Mindlhoim:

• „Der Fasching ist für mich seit Kindesbeinen von großer Bedeutung. Die fünfte Jahreszeit ist die schönste im ganzen Jahr, die leider jeder Narr vermisst. Ich hoffe, das Unterallgäu kann im kommenden Jahr mit allen Garden, Guggenmusiken und Hästrägern auf diese wundervolle Tradition zurückgreifen und den Fasching ausgiebig feiern!“



• „Am Samstag, 26. Februar, veranstalten wir wieder den Fasching Zuhause, hier fahren wir Faschingspäckchen an Erwachsene und Kids aus. Der Gumpige wird in der Arbeit verbracht. Am Abend werde ich dann mit meinen Lumpen nach dem Training auf unseren Namenstag anstoßen.“

Lisa Schmid, Ramminarria:

• „Fasching ist für mich tanzen, feiern, Spaß haben und eine mega Zeit mit einer tollen Gruppe und Freunden verbringen. Zum Glück konnte ich schon eine Faschingssaison aktiv in der Ramminarria miterleben, deshalb freue ich mich umso mehr auf den nächsten richtigen Fasching.“



• „Den Donnerstag verbringe ich leider in der Schule, aber ich wäre natürlich lieber auf einem Umzug oder Faschingsball. Hoffentlich dann nächstes Jahr!”



Christian Brem, Türkheimer Wertachfunken:

• „Das wäre nun meine 22. Saison für die Wertachfunken. Der Fasching hat daher naturgemäß eine gewaltige Bedeutung in meinem Leben. Die Geselligkeit innerhalb und zwischen den Vereinen, die Vielfältigkeit der Veranstaltungen und natürlich die Menschen, die ich in all den Jahren kennen lernen durfte und hoffentlich noch kennen lernen werde, das alles macht den Fasching für mich aus. Die Entscheidung, damals Juniorprinz bei den Wertachfunken zu sein, ist im Nachhinein betrachtet in vielfacher Wiese eine der prägendsten Entscheidungen meines Lebens.“



• „In den letzten Jahren hatte ich über die Faschingswoche immer Urlaub genommen. In diesem Jahr nicht, sodass ich den Gumpigen Donnerstag in der Arbeit verbringen werde, sogar mit anschließender Bereitschaft über Nacht. Vereinsintern haben wir kleinere ­Aktionen am Faschingswochende und am Rosenmontag geplant.”

Nicola Beilhack, Siedelonia:

• „Der Fasching und die Siedelonia sind meine absolute Leidenschaft. Mir wurde das bunte Treiben quasi in die Wiege gelegt und deswegen bin auch schon seit meinem dritten Lebensjahr aktiv dabei. Der Fasching bedeutet für mich Lebensfreude pur, bei dem alle Menschen zusammenkommen und Spaß haben.“



• „Normalerweise bedeutet der Gumpige Donnerstag für mich und Mindelheim absoluter Ausnahmezustand. Dieses Jahr wird das nicht ganz so spektakulär. Ich werde wie jeden Tag in die Schule gehen. Damit aber zumindest ein bisschen Faschingsstimmung aufkommt, werden wir als Große Garde wahrscheinlich zusammen Essen gehen und auf den Ehrentag der Narren anstoßen.”

Irina Bittner, Faschingsfreunde Türkheim Bahnhof:

• „Fasching bedeutet für mich gemeinsames Arbeiten am Faschingswagen, Organisieren von Umzügen und vor allem das Treffen von Freunden und mit ihnen gemeinsam Zeit zu verbringen. Die fünfte Jahreszeit ist ein Ausgleich zum Alltag und das Highlight des Jahres!“



• „Dieses Jahr möchten wir zusammen mit einigen Mitgliedern ein Weißwurstfrühstück machen und so wenigstens etwas den Fasching zu feiern. Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder an zahlreichen Umzügen teilnehmen zu können.“

Tim Heinzelmann, Variolonia Kammlach:

• „Partys steigen bei mir sowieso fast jedes Wochenende. Deswegen macht es für mich keinen großen Unterschied, ob der Fasching stattfindet oder nicht. Aber die Motivation ist natürlich schon nochmal höher.“



• „Da der Faschingssamstag bei uns in Kammlach das Highlight ist, gehe ich am Gumpigen Donnerstag „nur“ mit meinem Kostüm zur Arbeit und lasse eine Runde Krapfen springen.“

Pia Götzfried, Pfaffelonia:

• „In der fünften Jahreszeit stehen Tanzen, Spaß und Beisammensein verbunden mit tollen Gardemärschen, Showtänzen und lustigen Einlagen für mich im Vordergrund. Jeder Faschingsteilnehmer kann durch seine Maskerade individuell seine ­Kreativität spielen lassen.“



• „Am Gumpigen Donnerstag werden sicherlich Erinnerungen wach, wie viele nette Stunden man gemeinsam mit den Faschingsfreunden erlebt hat. Das soll natürlich Ansporn sein, dass in den Vereinen weiter organisiert und trainiert wird, damit wir die närrische Zeit bald wieder aktiv erleben können.“

Florian Obermair, Narrwangia Dirlewang:

• „Der Fasching zählt für mich zu den wichtigsten Brauchtümern. Wir bei der Narrwangia möchten immer, dass alle, die bei unseren Faschingsbällen zu Gast sind, einen wunderschönen Abend erleben.“



• „Dass der Gumpige Donnerstag wieder ausfallen muss, ist natürlich sehr schade. Allerdings findet am kommenden Samstag der Narrwangias (zu)Hausball 2.0 statt – ein Onlineball, den jeder ab 19 Uhr bei YouTube verfolgen kann. Damit wollen wir wenigstens etwas Faschingsfeeling in die Wohnzimmer bringen.”

Jessica Meier, Mindelonia:

• „Der Fasching bedeutet für mich zunächst Brauchtum, Gemeinschaft und Lebensfreude. Wir verbringen in dieser Zeit so viel gemeinsam, dass unser Verein zu einer kleinen Familie wird. Die schönen Momente bringen uns näher zusammen und jeder Ball, Faschingsumzug oder Auftritt wird gemeinsam erlebt, egal ob Tänzer, Elferrat, Vorstand oder Helfer.“



• „Den Gumpigen Donnerstag verbringen wir als Verein zusammen. Wir behalten unsere Traditionen bei und ziehen in unseren Fliegen und Gardekleidern durch unsere Innenstadt und leiten somit die letzten Tage der Fastnacht ein. Um 11.11 Uhr stürmen wir in kleiner Runde unser Rathaus zusammen mit dem Durahaufa. Danach lassen wir den Tag gemeinsam ausklingen und freuen uns auf den nächsten Fasching. Ein dreifaches Eviva Mindelonia!“

Stefanie Lenuweit, Kneippilonia:

• „Wir sind eine sehr faschingstreue Familie – angefangen bei meinem Mann und mir, die den Anfang der Gaudilonia mitgestaltet haben, meinen Kindern Julian und Leia, die beide in der Kneippilonia aktiv sind bzw. waren und Julian jetzt in der Gaudilonia gelandet ist. Fasching bedeutet für mich Spaß, gute und langanhaltende Freundschaften, nette Bekanntschaften und einen lustigen Zusammenhalt – und natürlich ausgelassene Feiern und tolle, lustige Momente, an die man sich noch jahrelang gerne erinnert.“



• „Die Umzüge sind für die Kinder immer sehr aufregend und wir haben erst in den letzten Jahren wieder vermehrt teilgenommen. Der Umzug in Mindelheim oder Zaisertshofen war hier natürlich immer Pflicht. Leider gehen die Wochenenden mit den ausgefallenen Bällen fast spurlos an uns vorbei. Nur ab und zu erinnert sowas wie die Übertragung von Schwaben weiß-blau noch daran, dass jetzt eigentlich unsere Faschingszeit wäre. Für den Gumpigen Donnerstag ist daher leider nichts geplant.“

Bettina Rabus, Faschingsverein Engetried:

• „Als Marschtrainerin ist bei mir das ganze Jahr Fasching. Im Frühjahr erstelle ich das Konzept und ab Pfingsten trainieren wir. Fasching ist mir sehr wichtig und ein großer Bestandteil meiner Freizeit. Nach zwei Jahren ohne Auftritte zehrt es allen am Optimismus, aber die Vorfreude auf einen hoffentlich normalen Fasching 2023 überwiegt.“



• „Normalerweise hätten wir ein absolutes Highlight-Wochenende vor uns, da wir in Engetried Umzugsjahr hätten. Leider muss alles ausfallen. Den Umständen entsprechend kann leider nicht gefeiert werden, was uns sonst ausmacht.“

Olli Schmid, Zusamfunken aus Markt Wald:

• „Der Fasching ist für mich seit Kindesbeinen von großer Bedeutung. Die fünfte Jahreszeit ist die schönste im ganzen Jahr, die leider jeder Narr vermisst. Ich hoffe, das Unterallgäu kann im kommenden Jahr mit allen Garden, Guggenmusiken und Hästrägern auf diese wundervolle Tradition zurückgreifen und den Fasching ausgiebig feiern!“



• „Am Samstag, 26. Februar, veranstalten wir wieder den Fasching Zuhause, hier fahren wir Faschingspäckchen an Erwachsene und Kids aus. Der Gumpige wird in der Arbeit verbracht. Am Abend werde ich dann mit meinen Lumpen nach dem Training auf unseren Namenstag anstoßen.“

Patricia Müller, Faschingsgesellschaft Breitenbrunn:

• „Fasching verbinde ich nicht nur mit einem guten Gefühl, es ist für mich auch eine Zeit der Gemeinschaft. Wir trainieren, tanzen und feiern zusammen – haben einfach eine tolle Zeit.“



• „Unser legendärer Lumpenball kann in Breitenbrunn leider zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden. Wir stecken deswegen aber den Kopf nicht in den Sand und lassen vereinsintern den ein oder anderen Korken knallen, mit anschließendem, traditionellen Weißwurstessen am Freitag – natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen.“



Eva Wiblishauser, Schlossfunken Kirchheim:

• „Fasching gehört für mich schon immer dazu. Schon als Kind war ich in der Minigarde der Kirchheimer Schlossfunken und jetzt zum Abschluss Prinzessin. Darauf bin ich sehr stolz, dieses Amt übernehmen zu dürfen. In Zukunft bin ich auf jeden Fall als Fan mit am Start.“



• „Wir haben am Sonntag unseren Narrenbaum am Marktplatz in Kirchheim aufgestellt. Das war unser Highlight für diesen Fasching. Am Gumpigen selber haben wir aktuell noch nichts geplant, aber am Faschingswochenende gibt es ein Weißwurstfrühstück und mit Sicherheit ein gemütliches Zusammensitzen.“



Teresa Fink, stellvertretend für die Haselonia:

• „Fasching bedeutet für uns gemeinsam mit Freunden und der Familie, mit Jung und Alt, egal aus welchem Verein man kommt, im Kostüm gemeinsam zu feiern und den Ernst des Lebens zu vergessen. Es ist einfach ein schönes Gefühl, mit unseren Tänzen auf der Bühne zu stehen und somit die Tradition unseres Vereins immer weiter leben zu lassen.“



• „Wir werden, je nachdem wie es die Corona-Lage zulässt, eine kleine Faschingsparty starten, indem wir mit dem gesamten Hofstaat nochmal gemeinsam zum Essen gehen und auch gleich für das nächste Jahr planen.“