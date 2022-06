Oldtimer-Rallye „Vino Miglia“ legt Zwischenstopp in Mindelheim ein

Am vergangenen Sonntag legte die „Vino Miglia“ einen Zwischenstopp in Mindelheim ein. Die Besucher durften sich über eine bunte Auswahl an 75 Oldtimern freuen. Insgesamt sechs europäische Länder durchquert der Konvoi auf seinem Weg von Neustadt an der Weinstraße bis nach Meran in Südtirol. © Krivacec

Mindelheim – Einen besonderen Anblick konnte man letzten Sonntag in der Mindelheimer Innenstadt erleben. Über 70 Oldtimer machten auf Ihrer fast 2.000 Kilometer langen Rallye einen Stopp in der Mindelheimer Stadtmitte.

Seit 25 Jahren findet die „Vino Miglia“, wie sie seit der zweiten Ausrichtung heißt, statt. Zum 13. Mal fahren die Oldtimer von Neustadt an der Weinstraße nach Meran und zurück zum Startort und machen in verschiedenen Städten Halt, entweder, wie in Mindelheim, um eine Pause einzulegen oder um zu übernachten. In zwei größeren Gruppen trafen dabei die Fahrzeuge in Mindelheim ein, stets begleitet von Service-Fahrzeugen, und verteilten sich in der Innenstadt und auf dem Marienplatz.

Von der Schnapsidee zur Wein-Rallye

Ihren Ursprung nahm die „3-Weinstraßen-Rallye“, wie sie zu Beginn hieß, als Jubiläumsveranstaltung zur 30-jährigen Partnerschaft der Weinregionen „Deutsche Weinstraße“ und „Südtiroler Weinstraße“. 39 Teams waren beim ersten Start 1997 dabei und der Zuspruch durch Teilnehmer und Zuschauer war enorm. Wolfgang Rheinwelt, Leiter und Mitorganisator der Rallye, erinnerte sich gerne an den Beginn zurück: „Damals fuhr ich noch als Teilnehmer mit im Feld mit und es machte einen Riesenspaß. Es konnte einfach nicht nur einmalig sein.“ So setzten sich die Verantwortlichen damals zusammen und eine neue Rallye wurde aus der Taufe gehoben. Die erste Strecke, die damals gefahren wurde, betrug nur 200 km.



Jetzt fährt die Rallye durch sechs europäische Länder. Wechselnde Strecken und Aufgaben machen die Rallye zu etwas Besonderem. Dabei werden nicht nur die Fahrer gefordert, auch die Autos müssen eine enorme Leistung erbringen. Im Vordergrund steht aber immer der Spaß und die Erholung der Teilnehmer. Auch für die Zuschauer wird am Rand etwas geboten. Begleitet wird die Rallye durch die pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke, die am Rand der größeren Stopps Weinproben an interessierte Zuschauer ausschenkt. Stilvoll reist auch sie mit einem der Oldtimer mit und vertritt Ihre Region mit ausgesuchten Weinen.

Unter den Autos befanden sich auch wahre Schätze. Das älteste Fahrzeug im Feld war ein Invicta 3 L Open Tourer von 1928, aber auch Bentleys der Baujahre 1930 und 1931 waren dabei.



Deutsche Autobauer gut vertreten

Gut vertreten waren auch die Deutschen Autobauer. Mercedes 300 SL standen neben BMWs aus den 50er Jahren, Porsche 911 neben Bullis und VW Käfern. Alle Fahrzeuge waren liebevoll und professionell restauriert worden und erstrahlten wieder in fast fabrikneuem Glanz. Dass Oldtimer aber auch ein teures Hobby sein können, erfuhren wir von einem Teilnehmer. Allein die Arbeitszeit der Restaurierung seines Fahrzeugs schlug mit 250.000 Euro zu Buche, dabei waren die Teile, die teilweise angefertigt werden mussten, gar nicht mit eingerechnet.



Wie wir vor Ort erfuhren, hat die Rallye auch unter Automobilfreunden in Europa einen besonderen Stellenwert. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus der Pfälzer Region, es fuhren auch belgische Teams mit; ein Team stammte aus Holland, ein weiteres aus Malaga, auch aus ganz Deutschland fuhren Teams mit unter anderem aus Berlin oder München. Einfach so durften die Teilnehmer allerdings dann Mindelheim nicht verlassen. Eine kleine Aufgabe wartete auf die Teams am Start. Sie mussten ein Teilstück der Maximilianstraße in einer vorgegebenen Zeit passieren. Diese Aufgabe trug weiterhin zum Tagesergebnis bei und wurde auch in der Gesamtwertung der Rallye berücksichtigt. Denn was wäre denn eine Rallye ohne Gewinner?

Oliver Krivacec