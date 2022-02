Olympia-Silber: Happy End für Mindelheimer Julian Rauchfuss in Peking!

Von: Marco Tobisch

Der Mindelheimer Julian Rauchfuss hat am Sonntag überraschend die olympische Silbermedaille in Peking gewonnen – überraschend deshalb, weil er kurzfristig als Ersatzmann eingesprungen war. © Burig

Mindelheim – Eigentlich war der Mindelheimer Julian Rauchfuss beim Team-Wettbewerb der alpinen Skifahrer bei den olympischen Winterspielen in Peking nur Ersatzmann. Doch sein großer Auftritt kam. Nun darf sich der Mindelheimer über olympisches Silber freuen.

Im Slalom und Riesenslalom war der 27-Jährige, der seinen Lebensmittelpunkt inzwischen nach Fischen im Allgäu verlegt hat, noch leer ausgegangen. Im abschließenden Team-Wettbewerb am Sonntag war für ihn zunächst nur die Zuschauerrolle vorgesehen. Doch nachdem ­Linus Straßer bei seinen Achtel-, Viertel- und Halbfinal-Läufen Probleme mit der Piste hatte, überließ er Ersatzmann Julian Rauchfuss ausgerechnet im entscheidenden Lauf um Gold oder Silber seinen Platz.



Dort reichte es fürs deutsche Team gegen Österreich zwar nicht ganz zum Olympiasieg, dennoch machte der Mindelheimer gemeinsam mit Lena Dürr, Emma Aicher, Alexander Schmid und Linus Straßer seinen Traum von der ersten olympischen Medaille wahr. „Unglaublich dankbar“ sei er darüber, teilte er kurz vor der Abreise aus Peking mit.



Auch in Mindelheim, wo der 27-Jährige das Skifahren einst bei der RG Burig gelernt hatte, wurde mitgefiebert. „Wir sind vom Sofa gesprungen, als wir erfahren haben, dass Julian ran darf“, freute sich Sportwartin ­Monika ­Burig. Wie bei vielen anderen Vereinsmitgliedern hatte auch ihr Wecker am Sonntagmorgen um 2 Uhr – pünktlich zum Rennen in China – geklingelt. Das frühe Aufstehen dürfte sich mit Olympia-Silber mehr als gelohnt haben!