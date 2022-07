Open Air-Kino in Bad Wörishofen: Diese drei Filme laufen ab Freitag

Teilen

Am kommenden Wochenende ist in Bad Wörishofen wieder Open Air-Kino geboten. © Huber

Bad Wörishofen – Das Filmhaus Huber veranstaltet wieder ein Open-Air-Kino unter den Linden (vor dem Kino). Drei Filme sind hier ab kommendem Freitag, 15. Juli, zu sehen.

Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, Filmbeginn bei Dunkelheit. Die folgenden drei Filme werden zusätzlich um 20 Uhr auch im Kinosaal gespielt. Folgendes Programm ist geboten:



• Freitag, 15. Juli: Wunderschön

Einschätzung des Filmhaus Huber: „Eine Komödie auf die ewige Frage was Schönheit eigentlich ist. Beschwingt erzählter und liebevoll beobachteter Episodenfilm mit lebensbejahender Botschaft. Der Film erzählt von fünf Frauen, die jede für sich eine Antwort auf die Frage suchen, was Schönheit eigentlich ist. Und welche Bedeutung sie in unserem Leben einnimmt. Prädikat: besonders wertvoll.“

• Samstag, 16. Juli: Monsieur Claude und sein großes Fest

Einschätzung des Filmhaus Huber: „Dritter Teil der beliebten „Monsieur Claude“-Reihe mit Christian Clavier, der voller Argwohn auf die Ehen seiner Töchter blickt. Die Töchter planen eine große Überraschungsparty auf dem Anwesen der Eltern. Da jedoch die Schwiegersöhne für die Vorbereitung und die Feier alle unter einem Dach leben, wird schon bald jede Menge Chaos angerichtet.“

• Sonntag, 17. Juli: Top Gun - Maverick

Einschätzung des Filmhaus Huber: „Ex-Flieger-Ass Maverick (Tom Cruise) ist nun ein Fluglehrer, der den jungen Macho-Piloten von heute auf der Flugakademie zeigt, wie es geht. Dabei muss er aber auch mit der neuen Zeit zu Recht kommen. …der beste Blockbuster des Sommers. Die legendären Piloten-Asse fliegen wieder! Nach über 35 Jahren kehrt Star Tom „Maverick“ Cruise endlich aufs Startfeld zurück.“