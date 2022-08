Open Air-Kino in Türkheim: Filmhaus Huber zeigt ab Donnerstag zwei Filme

Auf dem Türkheimer Fußballplatz ist am Wochenende wieder Open Air Kino geboten. © wk

Türkheim – Zwei Filme zeigt das Türkheimer Filmhaus Huber in Kooperation mit dem SV Salamander Türkheim in den kommenden Tagen auf dem Fußballplatz. Sobald die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist, sind „Elvis“ und der neue „Eberhofer“ auf der großen Leinwand zu sehen.

Wenn die Nacht beginnt, heißt es ab Donnerstag wieder: Film ab für großes Kino unterm Sternenhimmel. Einlass vom 11. bis 14. August ist jeweils um 20 Uhr, Filmbeginn gegen 21 Uhr.



Am Donnerstag, 11. August, zu sehen: „Elvis“. Austin Butler und Tom Hanks sind die Hauptdarsteller in einem Biopic über Elvis Presley, den King of Rock `n´ Roll. „Eine Hommage an einen Musiker und Schauspieler, ein Sexidol, eine Ikone“, teilt das Filmhaus Huber mit. „Elvis“ sei auch ein mitreißender Blick auf eine Ära der Pop-, aber auch der Sozialgeschichte Amerikas.

An drei Abenden vom Freitag, 12. August, bis Sonntag, 14. August, folgt dann mit „Guglhupfgeschwader“ der neue „Eberhofer“ nach der Romanvorlage von Rita Falk. Die Eberhofer-Fangemeinde darf sich auch im neuesten Film auf einen wilden Trip mit dem Anarcho-Cop Eberhofer, Birkenberger und Co. freuen. Neben den explosiven Geschehnissen im Dorf, die Eberhofers Aufmerksamkeit verlangen, sorgt auch der unverhoffte Familiennachwuchs für jede Menge neue Herausforderungen.