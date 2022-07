Ortsbesuch in Tussenhausen: MdL Pschierer erkundigt sich nach laufenden Projekten

Von: Melanie Springer-Restle

Angesichts der Entwicklung der Baukosten ist sogar MdL Pschierer (2. v. links) sprachlos. Bürgermeister Johannes Ruf (links) zeigte dem Politiker die neu entstehende Gymnastikhalle des TSV Tussenhausen. © Springer-Restle

Tussenhausen – Wenn der Landtagsabgeordnete Franz Josef Pschierer seine Landkreis-Touren macht, fühlt man sich ein wenig an die Fernsehsendung „Gernstls Reisen“ erinnert. Der Staatsminister a.D. startet meistens mit einem Besuch im Rathaus, wo der Bürgermeister einen kurzen Überblick über den Status Quo seiner Gemeinde gibt. Danach geht es auf Tour. In Tussenhausen inspizierte Pschierer jüngst aktuelle Bauprojekte und besuchte den Brikettiermaschinen-Hersteller RUF in Zaisertshofen.

Auch in Tussenhausen kommt der Storch seiner Arbeit nach. Deshalb sind derzeit gleich drei Baugebiete in Planung, eines davon in Tussenhausen, die anderen beiden in den Ortsteilen Mattsies und Zaisertshofen mit jeweils 25 Bauplätzen. In Mattsies mahlen die Mühlen etwas langsamer, denn der sensationelle Fund eines vermutlich 1.300 Jahre alten Kindergrabes (Der Wochen KURIER berichtete) nahm etwas Tempo aus dem Baufortschritt. Im laufenden Monat konnte leider erst mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden.



Erschließungskosten explodieren

Etwas Sorge bei allen Baugebieten bereiten Bürgermeister Johannes Ruf derzeit die Erschließungskosten. Denn diese sind immens gestiegen. Was die Gemeinde für den Quadratmeter Bauland verlangen muss, steht noch nicht genau fest. Laut Pschierer sei es längst keine Seltenheit mehr, dass manche Bauherren ihre Bauplätze zurückgeben müssen, weil das Haus plötzlich 100.000 mehr koste als ursprünglich geplant.



Beim Bau des neuen Kindergartens in Zaisertshofen kommt es wegen Material-Engpässen zu Verzögerungen. „Die Decke und die Wände können derzeit nicht fertiggestellt werden. Der Bau verschiebt sich mindestens um 14 bis 16 Wochen“, erklärt Ruf dem Landtagsabgeordneten.



Diese Verzögerungen wirken sich auch auf das Musikerleben aus, denn bislang konnten die Musiker im Obergeschoss des alten Kindergartens proben. Dieser brauchte die Räumlichkeiten allerdings selbst, sodass die Flossachtaler Musikanten ihr Ausweichlager im Vereinsgasthaus Bäckerwirt aufschlagen mussten.



Die gute Nachricht: Sobald der Kindergarten seine neuen Räumlichkeiten beziehen kann, wird das derzeitige Kindergartengebäude zum „Haus der Musik“, was Pschierer als Präsident ASM (Allgäu-Schwäbischer Musikbund) und leidenschaftlicher Posaunenspieler sehr begrüßte. Der Abgeordnete lobte an dieser Stelle die hervorragende Arbeit von Johannes Lindner, dem ersten Vorsitzenden der Flossachtaler Musikanten. Lindner und sein Team haben, so Pschierer, klasse Vereinsarbeit geleistet und die komplette Organisation für das 50. Bezirksmusikfest in Zaisertshofen gewuppt. Bürgermeister Ruf pflichtete Pschierer bei.



Auch die Mehrzweckhalle, die neben der Nutzung der Schule als Turnhalle für Veranstaltungen herhalten muss, soll demnächst ertüchtigt werden. „Die Halle muss barrierefrei werden, damit auch Senioren und Behinderte künftig problemlos die Mehrzweckhalle besuchen können“, erklärt Ruf.



In puncto Straßenbau liegt der Gemeinde die Lettenbachstraße im Magen. Die Schäden an der Straße sind deutlich spürbar und eine Sanierung ist seit längerer Zeit im Gespräch. Der finanzielle Aufwand, neben der Tatsache, dass es die Zubringerstraße zu Grob Aircraft SE ist, sind ein großes Problem, das die Marktgemeinde hier schultern muss.



In Tussenhausen haben sich Bauhof und Feuerwehr bislang ein Gebäude geteilt. Bald kann es die Feuerwehr exklusiv nutzen, da die Gemeinde das Gelände eines ehemaligen Busunternehmens gekauft hat, auf das auch der Bauhof zeitnah ziehen soll. Am jetzigen Standort wird für die Feuerwehr ein ebenerdiger Zweckbau entstehen, in den die bestehenden Räumlichkeiten möglichst integriert werden. „Wir brauchen geeignete zugelassene Stellplätze für die Fahrzeuge, Mannschaftsräume und sanitäre Anlagen getrennt nach Geschlechtern, einen Schulungsraum und ein Kommandantenbüro“, erläutert Ruf.



Auch die Sportvereine dürfen sich freuen. Der SV Mattsies bekommt für die geplanten Baumaßnahmen einen Zuschuss und der SV Tussenhausen konnte diese Tage die neue Sportanlage einweihen. Der TSV Zaisertshofen wird eine neue Gymnastikhalle bekommen. Der Rohbau steht bereits und Pschierer hat sich ein Bild davon gemacht. Begeistert war der Landtagsabgeordnete vom Keller des Gebäudes, der einen enormen Stauraum bietet.



Bei der Führung des Brikettiermaschinen-Herstellers RUF gab Juniorchef Roland Ruf (1. v. links) Einblicke in den Weg vom Rohstoff zum Endprodukt. Bruder Wolfgang Ruf (2. v. links) und Vater Hans Ruf (3. v. links) waren auch dabei. MdL Pschierer (4. v. links) und Bürgermeister Johannes Ruf (5. v. links) schätzen RUF als verlässlichen Standort-Partner in der Marktgemeinde. © Springer-Restle

Am Ende von Pschierers Landpartie stand der Brikettieranlagen-Hersteller RUF Maschinenbau GmbH & Co. KG aus Zaisertshofen auf dem Programm. Das 1969 gegründete Familienunternehmen ist nicht nur Weltmarktführer für Brikettierpressen, sondern auch für die Marktgemeinde ein verlässlicher Partner. „Solche Unternehmen sind wichtig für einen Ort“, sagte Johannes Ruf. In Zaisertshofen beschäftigt RUF über 100 Mitarbeiter. 2018 hat der Maschinenbauer seinen dänischen Mitbewerber C.F. Nielsen übernommen. „Wenn Sie runde Holzbriketts im Supermarkt oder im Baumarkt kaufen, sind diese zu 80 Prozent von C.F. Nielsen und die eckigen aus einer Maschine von uns“, sagt Roland Ruf, der 2016 den Vater, Hans Ruf, ablöste und seither zusammen mit seinem Bruder Wolfgang Ruf die Geschäfte führt. RUFs Exportrate liegt seit 20 Jahren bei 70 bis 80 Prozent. Was viele nicht wissen: RUF presst nicht nur Holzreste zu Briketts, sondern macht das Gleiche bei ausrangierten Banknoten und Metall – darunter auch Gold. Ein renommierter Kunde ist beispielsweise der bekannte Uhrenhersteller Rolex. „Aber da haben wir es noch nicht geschafft, ein Brikett zu behalten“, scherzt Roland Ruf. „Das ist faszinierend: Der Presse von RUF ist der Rohstoff fast egal“, schlussfolgerte Pschierer. Das Patent, das Hans Ruf 20 Jahre auf seine Brikettiermaschine hatte, ist zwar mittlerweile ausgelaufen, aber kein anderer Maschinenbauer stellt so flexible Anlagen her. „Macht Ihr was in puncto Entwicklungsarbeit?“, wollte Pschierer wissen. Der Junior-Chef berichtete von internen Maßnahmen zur Energieoptimierung. Pschierer verwies auf mögliche Technologie-Förderprogramme seitens des Bundes. „Damit können wir Unternehmen unter dem Radar der EU unterstützen“, verdeutlichte der CSU-Politiker.

Ein landläufiger Irrtum

Der Senior ließ es sich zum Schluss nicht nehmen, mit einem Irrtum aufzuräumen: „Dass Hartholz einen höheren Brennwert hat als Weichholz, stimmt nur, wenn man vom Raummeter ausgeht, nicht aber vom Gewicht.“ Eine hübsche Analogie zur Bewertung von Menschen: Nicht die Hülle zählt, sondern der Kern.