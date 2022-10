Irsinger Ortschronik: Das Werk ist vollbracht!

Von: Oliver Sommer

Die Irsinger Ortschronik geht bald in den Druck. Zuvor wurde intensiv recherchiert. © PantherMedia/NataliMis

Türkheim – Es ist etwas, auf das jeder Ort stolz sei kann: die eigene Chronik. Umso mehr, wenn ein schon vorhandenes Werk fortgesetzt und die Geschichte weitergeschrieben wird. Robert und Anton Frei haben auf der vorhandenen Irsinger Chronik aufgebaut und sie bis ins Jahr 2022 vervollständigt. Nun soll das Werk gedruckt werden.

Die alte Irsinger Chronik hätte auch der eine oder andere Gemeinderat gerne gehabt – allein, es gab sie nicht mehr zu kaufen. Bis 1950 reichte das alte Werk, in dem Namen, Begebenheiten und Anekdoten sowie die Geschichte des Ortsteils niedergeschrieben sind – was Robert und Anton Frei nicht ruhen ließ. Insbesondere Anton Frei machte sich daran, die alte Chronik fortzuschreiben und zu ergänzen.



Auf 694 Seiten erzählt er nun die Geschichte von Ischinga, „druckreif“, wie er im Gemeinderat verkündete. Mehr als 1.000 Bilder haben die Freis zusammengetragen, gesetzt soll das Kompendium rund 360 Seiten umfassen. Ein Angebot dafür hat Frei schon eingeholt, eine Mindelheimer Druckerei würde den Satz für 3.500 Euro übernehmen und 300 Exemplare für 6.900 Euro drucken. Damit könnte man die Chronik für etwa 40 Euro in den Verkauf bringen.Allerdings muss der Markt in Vorleistung gehen und die Kosten übernehmen. Was man auch tun wird, wie das Abstimmungsergebnis zeigte, votierten doch alle Räte für den Auftrag – und zollten der Arbeit der Freis Respekt und Achtung für die Mühe.



Alle, auch der Kämmerer, waren überzeugt, dass sich die Chronik quasi von selbst verkaufen würde, habe man doch einen wahren Schatz zusammengetragen. Voraussichtlich im Dezember soll die Irsinger Chronik dann käuflich zu erwerben sein.