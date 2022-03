Brief an den Bundesverkehrsminister

Ortsumfahrung Hausen: CSU macht Druck auf Bundesverkehrsministerium

Von: Melanie Springer-Restle

Der Zahn der Zeit hat nicht nur an dem Schild genagt, sondern auch an den Nerven der Hausener Bürger. Endlich scheint der Wunsch nach einer Orstumgehung konkrete Formen anzunehmen. © Springer-Restle

Hausen – In einem gemeinsamen Schreiben an den Bundesverkehrsminister Volker Wissing wendet sich der heimische Stimmkreisabgeordnete, Staatsminister a. D. Franz Josef Pschierer, gegen mögliche Verzögerungen beim Ausbau der B 16. Die Ampel-Koalition wolle alle Maßnahmen nochmals auf den Prüfstand stellen.

Pschierer wirft der neuen Bundesregierung hier pure Ideologie im Bereich der Verkehrs­politik vor, die zu Lasten der Menschen vor Ort ausgetragen wird. Das beste Radwegenetz helfe der einheimischen Bevölkerung nicht, wenn gleichzeitig der Durchgangsverkehr immer unerträglicher werde.



„Gerade im Fall Hausen habe ich dafür nicht das geringste Verständnis. Konkret geht es mir um die Ortsumfahrungen im Zuge der B 16 in den Gemeindebereichen Pfaffenhausen, Salgen (Ortsteil Hausen) und Mindelheim. Alle drei Maßnahmen wurden bei der letzten Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans in den „vordringlichen Bedarf“ aufgenommen. Insbesondere was die Ortsumfahrung Hausen angeht, sind die Vorarbeiten bereits weit fortgeschritten“, so Pschierer.



Er erinnerte daran, dass hier vor Kurzem das Planfeststellungsverfahren eingeleitet wurde (Der Wochen KURIER berichtete). Auch Gespräche mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) in Sachen Auflassung von Bahnübergängen waren geführt worden und betroffene Grundstückeigentümer wurden ins Boot geholt. Auch sei das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben bei diesem Projekt von Anfang an eingebunden gewesen, so Pschierer. „Die Ortsdurchfahrt Hausen ist seit vielen Jahren durch alle Verkehrsarten enorm belastet. Bei der letzten amtlichen Verkehrszählung 2015 wurden an einem Tag 9.000 Fahrzeuge gezählt, darunter rund 1.000 Lastkraftwagen. Seit dieser Zeit hat der Verkehr weiter deutlich zugenommen und diese Zahlen reichen bei weitem nicht mehr aus“, erklärt Pschierer als Reaktion auf die zögerliche Vorgehensweise der Ampel-Koalition.

Brief an den Bundesverkehrsminister

Ulrich Lange, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU Bundestagsfraktion für Verkehr, Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen hat im in einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Wissing darum gebeten, die Umsetzung der Ausbaugesetze, die 2016 vom Bundeskabinett beschlossen wurden, zügig voranzutreiben. Damit rannte er bei Pschierer offene Türen ein, der natürlich insbesondere die Ortsumfahrungen im Zuge des B16-Ausbaus, konkret Pfaffenhausen, Hausen und Mindelheim im Auge hatte. Schließlich wurden die drei Maßnahmen bei der letzten Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans in den sogenannten „vordringlichen Bedarf“ aufgenommen, so Pschierer in seinem Dankesschreiben an Lange. Pschierer äußerte sein Unverständnis für den Fall, dass die neue Ampel-Regierung in Berlin die Umsetzung der genannten Ausbauvorhaben, insbesondere der Ortsumfahrung Hausen, nicht vorantreibe.



Lange verwies in seinem Schreiben an den Bundesverkehrsminister indes auf den Bundesverkehrswegeplan 2030, der die Grundlage für einen zukunftsfähigen und bedarfsgerechten Ausbau der Verkehrs­infrastruktur in Deutschland darstelle. Eine große Anzahl der Ausbauvorhaben in Bayern betreffe, so der Minister, die B16.

B16 hat zentrale Bedeutung

Diese verlaufe mit einer Gesamtlänge von über 300 Kilometern von der Oberpfalz über Niederbayern, Oberbayern und Schwaben, also durch vier Regierungsbezirke und damit durch ebenso dicht besiedelte wie auch besonders wirtschaftsstarke Regionen im Freistaat Bayern. Der B 16 komme damit als einer der zentralen Verkehrsachsen von Ost nach West abseits der Bundesautobahnen eine besondere verkehrliche und volkswirtschaftliche Bedeutung im Freistaat zu.



Zur Aufrechterhaltung und weiteren Stärkung der genannten verkehrlichen Funktionen komme aus der Betrachtung des Netzzusammenhangs dabei der zügigen Realisierung beschlossener Ortsumfahrungen eine entscheidende Bedeutung zu. Der CSU/CDU-Bundsefraktionsvorsitzende Lange bat den Minister auch im Namen seiner Parteikollegen deshalb eindringlich darum, die beschlossenen Ausbauvorhaben zügig umzusetzen und nach Kräften zu unterstützen.

wk/ms