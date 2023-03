Pack mer´s - Sauberes Unterallgäu: Türkheimer Grundschüler sind auf den Geschmack gekommen

Eine neue Generation an Müllsammlern ist auf den Geschmack gekommen. Türkheims Grundschüler hatten sichtlich Freude bei der Sammelaktion des Landkreises. © Grundschule Türkheim

Türkheim - Die landkreisweite Aktion „Pack mer´s - Sauberes Unterallgäu“ hat auch den 40 Kindern der offenen Ganztagsbetreuung an der Türkheimer Grundschule den Impuls zum Müllsammeln gegeben.

Am vergangenen Mittwoch hieß es für die Kinder und deren Betreuer „Ärmel hochgekrempelt - wir packen es an“. An zwei Stellen in Türkheim wurde fleißig Müll gesammelt und damit die Aktion „Sauberes Unterallgäu“ unterstützt. Die Kinder staunten nicht schlecht über die Fundsachen, die sie an den Bahngleisen am Keltenweg entdeckten: Flaschen, Zigarettenstummel, Schuhe und Einkaufstaschen gehörten genauso dazu, wie vier illegal abgeladene LKW-Reifen.

Auch die andere Gruppe konnte Richtung Freibad so einiges entdecken und die Umwelt von allerlei Müll befreien.

Ein ganzer Hänger voll Müll, das war die Ausbeute der anderthalbstündigen Sammelaktion. Die Kinder waren von dieser großen Menge Müll, die in so kurzer Zeit zusammenkam, merklich beeindruckt. Mit der Aktion wurde nicht nur der Umwelt etwas Gutes getan, die Kinder hatten jede Menge Spaß und waren mächtig stolz. Die Kinder wünschen sich, die Aktion regelmäßig durchzuführen und nahmen sich vor, selbst nichts mehr in die Natur zu werfen.

wk