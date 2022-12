Stimmen zu Reimers Karriereende

Patrick Reimer kündigt Karriereende an - „schwierigste Entscheidung meines Lebens“

Von: Marco Tobisch

Teilen

Patrick Reimer (Mitte) konnte es damals kaum fassen: In Südkorea hatte der Mindelheimer mit der deutschen Eishockeymannschaft die Silbermedaille geholt – eine große Sensation bis heute. © DEB

Mindelheim – Kein Profi hat in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) mehr Tore und Vorlagen gesammelt als der Mindelheimer Patrick Reimer. Am Sonntag gab Reimers derzeitiger Arbeitgeber, die Nürnberg Ice Tigers, bekannt, dass der 40-Jährige seine Karriere nach dieser Saison beenden werde.

„Es ist der furchtbar traurige Tag, der irgendwann kommen musste, der uns aber gleichzeitig einfach nur stolz machen sollte“, erklären die Ice Tigers zu Beginn ihrer Pressemitteilung. Denn mit Reimer verlässt kein Geringerer als der erfolgreichste DEL-Spieler die große Bühne – zumindest, wenn es nach Punkten geht, denn vor gut einem Jahr hatte Reimer den bisherigen Rekordhalter Daniel Kreutzer abgelöst. In bislang 1.050 Spielen erzielte Reimer 390 Tore und bereitete 453 weitere Treffer vor. Sein Debüt hatte der Unterallgäuer am 23. Dezember 2003 gefeiert, damals noch im Trikot der Düsseldorfer EG.

Der 40-jährige Stürmer ist einer von nur acht Spielern, die 1.000 Spiele oder mehr in der höchsten deutschen Spielklasse absolviert haben und der einzige Spieler, der dreimal zum Spieler des Jahres gewählt wurde. Mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gewann Reimer 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille.



Dass er die Schlittschuhe nun an den Nagel hängt, bezeichnet Patrick Reimer selbst als die „wahrscheinlich schwierigste Entscheidung meines Lebens“. Reimer: „Ich weiß jetzt schon, dass mir jede Sekunde mit meinen Jungs in der Kabine, auf dem Eis und selbst im Bus fehlen wird. Dieser Sport hat mein Leben geprägt und mich Dinge erleben lassen, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte.“ Allerdings betont der Nürnberger Kapitän (die Binde trägt Reimer seit 2012) auch: „Noch ist es nicht an der Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen. Noch einmal Playoffs spielen und den Traum zu leben, ist das große Ziel, für das wir bis zum letzten Spiel alles geben werden.“



Die Nürnberg Ice Tigers haben bereits angekündigt, Reimer zu Ehren die Rückennummer 17 an keinen anderen Spieler mehr zu vergeben. Diese wird nun unter dem Hallenplatz ein ewiges Andenken an die großen Verdienste des Mindelheimers finden.



Stimmen zu Reimers Karriereende

• Stefan Ustorf, Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers: „Patrick wird eine riesengroße Lücke hinterlassen, nicht nur in Nürnberg, sondern auch in der DEL und im gesamten deutschen Eishockey. Als einziger dreifacher Spieler des Jahres, Silbermedaillengewinner, Top-Torjäger und Top-Scorer in der Geschichte der Liga hat er der DEL seinen Stempel aufgedrückt.

Nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich ist er immer ein Vorbild gewesen. Die Nürnberg Ice Tigers werden Patrick immer dankbar sein für alles, was er für die Organisation und das Nürnberger Eishockey geleistet hat. Wir wünschen ihm und seiner Familie nur das Allerbeste für den nächsten Lebensabschnitt. Für den Rest dieser Saison werden wir alles tun, um dafür zu sorgen, dass Patrick einen gebührenden Abschied bekommt.“



• Wolfgang Gastner, Geschäftsführer der Nürnberg Ice Tigers: „Mit Patrick verlieren wir den größten Star der Ice Tigers-Geschichte. Ich durfte Patrick im Juli 2012 bei seiner Ankunft in Nürnberg mit empfangen, kenne und begleite ihn folglich seit über zehn Jahren. Sowohl sportlich als auch privat hatten wir seitdem viele gemeinsame Erlebnisse, die ich nicht missen möchte. Patrick Reimer ist nicht nur statistisch, sondern auch für mich persönlich der beste und kompletteste Spieler in der Geschichte der PENNY DEL. Patrick war und ist ein Vorzeigesportler, auf den man sich immer verlassen konnte und kann. Ich wünsche ihm, seiner Frau Anja und ihren beiden Kindern nur das Beste für die Zukunft.“

• Dr Stephan Winter, Bürgermeister Mindelheim: „Patrick Reimer ist einer der herausragendsten Sportler Mindelheims. Das Highlight seiner Karriere war wohl die Olympiamedaille in Pyeongchang – damals habe ich mich sehr gefreut, wie die ganze Stadt mitgefiebert hat. Eine Delegation aus Mindelheim ist damals sogar mitgereist und hat Patrick vor Ort mit großem Mindelheim-Banner angefeuert. Das hat auch gezeigt, dass Patrick Reimer ein herausragender Botschafter Mindelheims in der Sportwelt ist. Die Menschen durch den Sport zusammenzubringen, hat Patrick Reimer auf ganz besondere Weise und sehr erfolgreich geschafft. Schon zu seiner Kaufbeurer Zeit hat er maßgeblich dazu beitragen, dass ganze Karawanen von Mindelheim nach Kaufbeuren gepilgert sind!“

• Gernot Tripcke, PENNY DEL-Geschäftsführer: „Patrick Reimer ist ohne Frage ein Gesicht des deutschen Eishockeys der letzten Jahrzehnte. Vor allem seine Führungsqualitäten auf sowie außerhalb des Eises macht ihn so einzigartig und beliebt. Die Erfolge, die er errungen hat, sprechen zudem für sich. Ich hoffe, dass Reimi den Rest der Saison genießt und dem deutschen Eishockey danach verbunden bleibt.“