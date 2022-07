Pfaffenhausens neuer Bürgermeister Thomas Leinauer tritt seinen Dienst an

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Mit Pfaffenhausens frisch gewähltem Ersten Bürgermeister, Thomas Leinauer (1. v. links), freuten sich die Vertreter der Fraktionen Benjamin Scheifele (CSU/FW, 2. v. links) und Stephanie Albrecht (UBG, 1. v. rechts), der Dritte Bürgermeister, Georg Hampp (hinten Mitte), sowie Ehefrau Karina (vorne rechts) und die beiden Töchter Karla (Mitte) und Josefine. © Springer-Restle



Pfaffenhausen - Dieses Wochenende war ein spannendes für Thomas Leinauer. Der 40-Jährige kandidierte als Bürgermeister für seinen Wohnort Pfaffenhausen. Leinauer war zwar der einzige Bürgermeister-Kandidat und musste sich keine Gedanken um etwaige Konkurrenz machen. Dennoch war nicht klar, wie hoch die Wahlbeteiligung sein würde.

Obwohl Thomas Leinauer Pfaffenhausens einziger Kandidat für das Amt des Ersten Bürgermeisters war, blieb es spannend für den Familienvater. Angesichts des perfekten Sommertages war sich Leinauer nicht sicher, wie hoch die Wahlbeteiligung sein würde. Alle Vortermine seien zwar gut besucht gewesen, doch wie viele Bürger tatsächlich zur Wahl gehen würden, stand in den Sternen, so der 40-Jährige. Dass es gleich 44 Prozent waren, überraschte ihn. „Das Wahlergebnis und vor allem die Wahlbeteiligung waren eine tolle Bestätigung für mich“, sagte er unserer Redaktion im Nachgang zur Wahl.



Aus der Bevölkerung und dem Marktrat nahm Leinauer bisher ein hohes Maß an Unterstützung wahr. Schließlich hatten ihn die im Marktrat vertretenen Fraktionen UBG und CSU/FW als Kandidaten vorgeschlagen. Von 2008 bis 2014 war Leinauer selbst im Marktrat.

Sein früherer Arbeitgeber, die Barmherzigen Schwestern in Augsburg, lassen ihren Verwaltungsleiter nur ungern gehen. „Aber wir sind hier in einer christlichen Einrichtung, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Deshalb kamen von allen gute Wünsche“, verrät Pfaffenhausens neuer Rathauschef.

Auch für seine Familie wird der neue Job Veränderungen mit sich bringen. Doch zum Glück wohnt Leinauer mit seiner Frau und zwei Töchtern nur einen Katzensprung vom Rathaus entfernt, sodass der Papa sich auch mal zum Mittagessen zu Hause sehen lassen kann, wenn die Sehnsucht zu groß wird.

Auf die Frage, ob es brenzlige Dinge gebe, die Leinauer gleich angehen müsse, sagte der Pfaffenhausener: „Ich muss erstmal ankommen und mich in all die Sachthemen einarbeiten.“ Besonders dankbar ist Leinauer dabei für die Unterstützung seiner beiden Amtskollegen Georg Hampp (Dritter Bürgermeister) und Michael Gropper (Zweiter Bürgermeister), die die Geschäfte nach dem plötzlichen Tod von Franz Renftle im März dieses Jahres kommissarisch führten und Leinauer in alle Themen einarbeiten werden. Auch die Vorzimmerdame, Carola Glück, sei eine große Hilfe, so Leinauer. Am morgigen Freitag wird Pfaffenhausens neuer Bürgermeister dann vereidigt.