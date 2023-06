Pfaffenhausen: Pflegteam feiert Jubiläum mit beeindruckender Konzertlesung

Von: Melanie Springer-Restle

Über die gelungene Konzertlesung von Sarah Straub (links, Mitte) freuten sich die Inhaber des Pflegeteams Pfaffenhausen, Christine Lochbrunner (rechts) und Herbert Lochbrunner. © Springer

Pfaffenhausen - Obwohl Petrus am vergangenen Samstag mit perfektem Biergartenwetter aufwartete, zog es am Abend etwa 250 Menschen in die Aula von Pfaffenhausens Grund-und Mittelschule. Dort hielt Sarah Straub anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Pflegeteams Pfaffenhausen eine eindrucksvolle Konzertlesung zum Thema Demenz.

Manch einer kennt sie an der Seite des Musikers Konstantin Wecker, den Straub schon auf diversen Konzerten begleitet hat. So überhaupt kam das Pflegeteam Pfaffenhausen auf die Idee, die junge Psychologin und Musikerin einzuladen. Mitarbeiterin Sonja Schiefele sah Straub auf einem Konzert in Immenstadt, bei dem sie auch ein Lied zum Thema Demenz sang, das sie selbst geschrieben hatte. Auslöser war die Demenzkrankheit ihrer Großmutter gewesen. Straub musste mit ansehen, wie ein von ihr geliebter Menschen aufgrund der fortschreitenden Krankheit immer weniger zugänglich wurde. Eigentlich hatte Straub von einer Musikerkarriere geträumt. Doch die Demenzkrankheit ihrer Großmutter ließ in ihr den Wunsch entstehen, andere Menschen mit dem komplexen Thema nicht alleine zu lassen.



Auch die rund 250 Zuhörer waren begeistert. © Springer-Restle

So las die Musikerin und mittlerweile promovierte Psychologin in Pfaffenhausen auch immer wieder Passagen aus ihrem Buch „Wie meine Großmutter ihr ICH verlor“ und erzählte Anekdoten aus ihrer Kindheit. Früher wären demente Menschen, so Straub, einfach als „verkalkt“ abgestempelt worden. Dabei sei die Demenz sehr komplex und nicht bei jeder Demenzform handle es sich um Alzheimer. Doch früher bestand in der Fachwelt kein großes Interesse, im Feld Demenz zu forschen. Erst als die ersten Prominenten wie Rita Hayworth oder Bruce Willis an Demenz erkrankt waren, gewann das Interesse an der Diagnose an Popularität.

50 verschiedene Formen von Demenz

Insgesamt seien der Wissenschaft mittlerweile 50 verschiedene Formen von Demenz bekannt. Straub ging näher auf die Frontotemporale Demenz ein, die Einfluss auf das Sozialverhalten und die Sprache der Betroffenen habe. Als Begleitkrankheit treten nicht selten Depressionen auf. Für Straub bedeute der Demenzbegriff ganz wertfrei: „Irgendetwas stimmt nicht“. Eine zentrale Frage für Betroffene oder Angehörige sei oft „Wann gehe ich zum Artz und was passiert dann?“. Straubs Antwort: Spätestens, wenn routinierte Tätigkeiten schwierig werden. Sie rät, neben dem Hausarzt auf jeden Fall auch einen Facharzt aufzusuchen.



Diagnostik

Zur Diagnostik gehören diverse Untersuchungen:

• neuropsychologische Untersuchung

• MRT (Unter anderem um festzustellen, ob ein Zellsterben bereits eingesetzt hat)



• Nervenwasseruntersuchung.Stehe die Diagnose dann fest, seien die Betroffenen zunächst schockiert. Doch die gute Nachricht, so Straub: „Der Prozess kann zwar nicht gestoppt, aber erheblich verlangsamt werden. Neben einer gesunden Ernährung helfen, so Straub, regelmäßige Bewegung, soziale Kontakte und sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die einen interessieren. Es gehe darum, die vorhandenen Ressourcen zu stärken. Bei Schwerhörigkeit sei es wichtig, Hörhilfen zu benutzen, da durch mangelnde Teilhabe das Gehirn kontinuierlich abbaue.



Erkrankte in die Mitte holen

Demenz löse bei Betroffenen häufig Schamgefühle aus .Hier sei das Umfeld gefragt: „Holt Demenzkranke in die Mitte und stellt sie nicht ab!“, so Straub.



Mit der Konzertlesung hat das Pflegeteam Pfaffenhausen eine bemerkenswerte Fachfrau und Musikerin in die Mitte Schwabens geholt. Als sie ihr Lied über Demenz mit dem Titel „Schwalben“ sang, floss bei vielen Zuhörern auch das ein oder andere Tränchen.