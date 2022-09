Keine Pacht und moderate Heizkosten

Pfarrstadl in Erisried: Pächter gesucht - Pacht wird erlassen

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Für den Pfarrstadl (rechts) in Erisried sucht die Gemeinde Stetten zum 1. Oktober einen neuen Pächter. Das Gebäude bietet Platz für 140 Gäste. In den Sommermonaten steht ein gemütlicher Biergarten zur Verfügung. © Gelhardt

Erisried – Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Stellen Sie sich vor, Sie pachten eine Gaststätte und müssen keine Pacht bezahlen. Genau das ist beim Pfarrstadl in Erisried der Fall, denn dem Verwalter des Gebäudes, der Gemeinde Stetten, geht es vornehmlich um eines: Einen Treffpunkt für die Bürger und Vereine am Leben zu halten.

Das Gebäude ist zwar in kirchlichem Besitz, doch für die Gaststätte, die sich neben dem Kindergarten auf dem Grund der Kirche befindet, ist die Gemeinde Stetten zuständig, der der Ortsteil Erisried angehört. Seit Jahrzehnten nutzen diverse Vereine den Pfarrstadl. Deshalb wird dieser nach Auskunft von Stettens Bürgermeister Uwe Gelhardt auch wie ein Vereinsheim im Ort gesehen. „Für die Gemeinde Stetten hat der Pfarrstadl einen normalen Wert, aber für Erisried ist er immens wichtig“, so der Ortsvorsteher. Denn beim Pfarrstadl handle es sich um das einzige bewirtschaftete Gebäude im Ort. Hier fanden bisher nicht nur Faschingsbälle statt; es trafen sich auch diverse Stammtische. Außerdem wurde die Gaststätte häufig für Feiern wie Taufen und Hochzeiten genutzt. Die Räumlichkeiten bieten Platz für 140 Gäste. Auch die Schützen kommen hier zum Übungsschießen zusammen. Eine entsprechende Anlage befindet sich im Gebäude.



Nun hört die Dame, die den Pfarrstadl die letzten fünf Jahre bewirtete, zum Ende des Monats auf. Als Grund dafür nannte sie auf Rückfrage unserer Redaktion die Pandemie, durch die ihr auch viele Stammkunden weggebrochen waren. Der Pfarrstadl wurde am Wochenende auch von Gästen von außerhalb besucht, die dort zum Essen einkehrten oder Speisen zum Abholen bestellten.



Weil der Gemeinde ein belebtes Vereinsheim am Herzen liegt, wurde intern beschlossen, keine Pacht zu verlangen. Der Pächter muss laut Gelhardt nur für die Nebenkosten aufkommen.



Keine Pacht und moderate Heizkosten

In puncto Heizkosten gibt es in Anbetracht der Energiekrise eine gute Nachricht: Das Gebäude wird – genau wie der benachbarte Kindergarten – von einer nahegelegenen Firma beheizt, die ihren Brenner mit Hackschnitzel befeuert. Im Vergleich zu den drastisch gestiegenen Öl- und Gaspreisen sind die Kosten für Hackschnitzel noch moderat.



„Es wäre wirklich schade, wenn der Pfarrstadl nicht mehr genutzt wird“, so Gelhardt.



Der Pächter in spe kann die Wirtschaft nebenberuflich betreiben, aber den Betrieb auch so ausbauen, dass man davon leben kann. Im Sommer steht ein gemütlicher Biergarten zur Verfügung mit einem Klettergerüst für die jungen Gäste. Laut Gelhardt war der Biergarten immer gut besucht.



Interessenten können sich an die Gemeinde Stetten wenden unter Tel. 08261/3886 oder per Mail an rathaus@stetten-schwaben.de.