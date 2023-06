Pferde am Frundsbergfest verbieten? Stadt reagiert auf Forderung von PETA

Von: Melanie Springer-Restle

Pferde und Kutschen sind beim Frundsbergfest nicht wegzudenken. (Anmerkung der Redaktion: Bei der Kutsche auf dem Bild handelt es sich nicht um die verunfallte Kutsche.) © Springer-Restle

Mindelheim - Das Frundsbergfest lebt vom historischen Flair und ist bekannt für sein hohes Maß an Authentizität, was nicht zuletzt auch dem Einsatz von Pferden geschuldet ist. Am ersten Frundsbergfest-Wochenende kam es zu einem Unfall mit einer Kutsche. Nun fordert die Tierrechtsorganisation PETA von Mindelheims Bürgermeister, den Einsatz von Pferden künftig zu verbieten.

Am Sonntag vergangener Woche kam es kurz vor 13 Uhr, also noch vor Beginn des Frundsberg-Festzugs, zu einem Unfall mit einer teilnehmenden Pferdekutsche, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Während der Zufahrt in die Maximilianstraße verlor der 41-jährige Führer eines Pferdes mit angehängter Kutsche die Kontrolle über das Tier, worauf die mit 15 Personen besetzte Kutsche mit der linken Seite das sogenannte „Obere Tor“ streifte. Dabei wurde die seitlich vorne links sitzende 55-Jährige mit beiden Unterschenkeln zwischen Kutsche und Gebäude eingeklemmt. Durch sofortiges Eingreifen von Mitgliedern der Münchner Reiterstaffel sowie mithilfe von anderen Anwesenden konnte die Geschädigte befreit und erste Hilfe-Maßnahmen eingeleitet werden. Die Geschädigte erlitt nach bisherigem Stand lediglich Prellungen und Abschürfungen an beiden Unterschenkeln und eine Abschürfung am Kinn. Pferdeführer und Pferd sowie die weiteren Insassen der Kutsche blieben unverletzt. Das betreffende Gespann nahm darauf nicht mehr am Festumzug teil.

Wie PETA argumentiert

Nachdem PETA von dem Vorfall erfuhr, forderte sie Mindelheims Bürgermeister Dr. Stephan Winter auf, den Einsatz von Kutschen künftig zu verbieten. „Pferde sind Fluchttiere, daher ist es generell fahrlässig, sie vor Kutschen einzusetzen. Schon das kleinste Erschrecken kann – wie in diesem Fall – eine Tragödie auslösen. Städte wie Düsseldorf und Bonn haben Kutschen bereits für Umzüge verboten, in Friedrichshafen dürfen aus Sicherheitsgründen gar keine Pferde mehr mitlaufen“, so Peter Höffken, Fachreferent bei PETA. „Die einzige Lösung zum Schutz von Mensch und Tier ist ein Ausschluss von Pferdekutschen.“



Dr. Stephan Winter reagierte in einem Brief auf die Forderung von PETA.



Reaktion der Stadt

Darin versicherte er, dass alle Pferde eigens für die Teilnahme am Umzug trainiert würden, an große Menschenansammlungen gewohnt seien und keinen ungewohnten Stresssituationen ausgesetzt seien. Vor dem Umzug würden die Pferde auf den Bauhöfen von Stadt und Landkreis untergebracht. Hier sei sichergestellt, dass sie ausreichend Platz, Wasser und Schatten finden sowie eine persönliche Betreuung erhalten.



Außerdem sei das Veterinäramt dieses Jahr noch intensiver in die Vorbereitung der Tiere auf den Festumzug einbezogen gewesen. Nach aktuellem Kenntnisstand sei das Pferd nicht durchgegangen. Vielmehr habe der Fehler beim Führer des Pferdes gelegen.



Selbstverständlich würden auch keine beliebigen Kutschleute ausgewählt. Alle Fuhrleute müssen vorab eine entsprechende Lizenz vorlegen, so Winter weiter.

Winter versicherte, dass alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen an den Kutschen getroffen wurden. Darüber hinaus habe der Frundsbergfestring e.V. die Kutschen zusätzlich mit doppelten Bremsen ausgestattet.



Am Ende seines Briefes sprach sich Winter für den Erhalt der Tradition aus: „Das Frundsbergfest mit seiner über 100-jährigen Tradition ist fester Bestandteil der Brauchtumspflege. Dieses historisch und kulturell so bedeutende Fest, das weit über die Landkreisgrenzen bekannt ist, das ohnehin nur alle drei Jahre stattfindet und dessen Highlight die beiden Festumzüge mit bunt geschmückten Wagen und Kutschen sind, möchten wir gerne in dieser Form weiterführen.“