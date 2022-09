Eine Frage der Zuständigkeit

Unterallgäu: Pflegestützpunkt mit Landratsamt-Personal abgelehnt

Von: Melanie Springer-Restle

Die Beratung zur Pflege sollte eigentlich von den Pflegekassen übernommen werden. Das funktioniert aber hier im Landkreis nur bei der AOK. Nun hatte der Landkreis die Möglichkeit, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, allerdings müsste er dafür eigenes Personal anstellen. Im Ausschuss für Personal und Soziales entschied man sich jüngst dagegen. © Panthermedia

Unterallgäu – Es ist längst nichts Neues mehr, dass unser Land kontinuierlich altert. Demografischen Berechnungen zufolge werden auch im Unterallgäu im Jahr 2040 rund 40 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein, was zur Folge hat, dass der Beratungsbedarf zur Pflege weiterhin steigt. Ein örtlicher Pflegestützpunkt könnte das Beratungsaufkommen auffangen. Doch wer betreibt diesen Pflegestützpunkt? Darüber wurde jüngst im Kreisausschuss diskutiert mit dem Abstimmungsergebnis, dass die erweiterte Beratung zur Pflege nicht über das Landratsamt erfolgen soll. Dies sorgte bei einigen Räten für Enttäuschung.

Im Kreisausschuss für Personal und Soziales stellte Bernhard Sonner den Räten am vergangenen Montag die unterschiedlichen Betreiber-Modelle zur Errichtung eines Pflegestützpunktes vor. Das Thema brannte etwas unter den Nägeln, da die Frist Ende 2023 ausläuft, innerhalb der der Landkreis von seinem Initiativrecht Gebrauch machen kann, den Pflegestützpunkt selbst zu errichten und Förderungen vom Freistaat abzugreifen.



Der Landkreis verfügt derzeit über drei Fachstellen für die Beratung von pflegenden Angehörigen. Die Fachstellen sind in Bad Wörishofen mit einer 60-Prozent-Stelle, in Ottobeuren mit einer 70-Prozent-Stelle und in Memmingen mit einer 10-Prozent-Stelle besetzt. Als Leistung ist allerdings nur eine psychosoziale Beratung vorgesehen. Dabei geht es darum, die pflegenden Angehörigen davor zu bewahren, selbst zu erkranken, da die Pflegearbeit oft eine starke, auch gesundheitliche Belastung darstellt.

Eine Frage der Zuständigkeit

Für die Beratung zur Pflege selbst, zu der auch Informationen zum Pflegegrad gehören, sind streng genommen die Pflegekassen zuständig. Darauf verwies auch Landrat Alex Eder in seiner Einführung zum Thema Pflegestützpunkt. Die Pflegekassen kommen ihrer Aufgabe allerdings nicht hinreichend nach, so Eder.



Den Ausführungen von Bernhard Sonner, Sachgebietsleiter für Soziales und Senioren, zufolge hat im Landkreis Unterallgäu lediglich die AOK eine Beratungsstelle, das heißt, Versicherte der AOK erhalten ihre Beratungsleistungen – so wie es gesetzlich vorgesehen ist – von ihrer Pflege- bzw. Krankenkasse. Für die Versicherten bei anderen Krankenkassen gibt es hier im Landkreis kein Angebot und somit streng genommen auch keine Beratung.



Dieser Mangel wird derzeit allerdings von einem System kompensiert, das sich aufgrund des Beratungsmangels seitens der zuständigen Pflegekassen gebildet hat. Obwohl es nicht in deren Aufgabenbereich gehört, beraten die Fachstellen genau wie diverse private Dienstleister sowie Vereine oder etwa die Seniorenbeauftragten.



Grundsätzlich stehen zwei Modelle zur Auswahl, mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen: Das Angestellten- und das Kooperationsmodell.

Beratung unter einem Dach

Mit einem Pflegestützpunkt im Angestelltenmodell hätte der Landkreis die Möglichkeit, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, indem er Personal anstellt, das die ausführliche Beratungsaufgabe nach §7a (SGB XI) übernimmt und die Bürger träger­unabhängig berät. Bei diesem Modell wäre der Landkreis der Träger und stünde damit auch in der Personalverantwortung. Für 60.000 Einwohner wird eine Vollzeitkraft angesetzt. Gemessen an der Einwohnerzahl müssten 2,4 Pflegeberater angestellt werden. Die Aufwendungen würden zu zwei Dritteln von den Pflege- und Krankenkassen und zu einem Drittel von den kommunalen Trägern übernommen werden. Für den Landkreis Unterallgäu würde dies bedeuten, dass er rund 65.200 Euro jährlich selbst stemmen müsste.



Beim Kooperationsmodell, so Sonner, stellen die Pflege- und Krankenkassen das Personal zur Verfügung. Der genaue Umfang würde im Pflegestützpunktvertrag vereinbart werden. Die jährlichen Kosten für den Landkreis lägen hier bei 97.330 Euro. In Schwaben habe sich kein Landkreis für das Kooperationsmodell entschieden, so Sonner.

Berater verwalten

Bei beiden Modellen wurde eine halbe Verwaltungskraft einkalkuliert, die mit 30.000 Euro angesetzt wurde und in den Beträgen bereits enthalten ist.



Bevor es zur Abstimmung kam, sprach sich Landrat Eder deutlich dagegen aus, den Pflegestützpunkt nach dem Angestelltenmodell zu errichten. Er fürchte noch mehr Bürokratie und Verwaltungsaufwand. Eder merkte an, dass auch seitens der Kommunen häufig die Kritik komme, das Landratsamt brauche ständig mehr Personal (Stichwort Kreisumlage). Eder selbst sei Fan einer schlanken Verwaltung, zumal der Gesetzgeber den Gürtel immer enger schnalle, wenn es um die Pflege daheim gehe. Er verstehe, dass die Menschen sich bei der Pflegeberatung allein gelassen fühlen, aber die Pflegeberatung sei Aufgabe der Pflegekassen.



Bei den Räten herrschten unterschiedliche Auffassungen. ­Lisa Steber (Grüne) meldete sich zuerst zu Wort. Sie sprach sich für den Pflegestützpunkt im Angestelltenmodell aus. Ihre Begründung: „Wenn wir einen Pflegestützpunkt im Landkreis haben, kriegen wir mehr mit, wo wir unterstützen können.“



Christine Vogginger (CSU) schloss sich Steber an und stuft die am Landratsamt angesiedelte Beratung als Dienst am Bürger ein. Rosina Rottmann-Börner (ÖDP) sieht in der Beratung ganz klar eine „Vorsorgeaufgabe des Landkreises“, um den Bürgern, die Angehörige zuhause pflegen, unter die Arme zu greifen.



Margot Walser (CSU) hingegen befürchtete, ein „Bürokratiemonster“ aufzubauen. „Was hilft Beratung, wenn wir keine Pflegekräfte haben?“, fragte sie rhetorisch in die Runde. „Es tut mir weh, wenn wir schon wieder Berater anstellen, denn die eigentliche Arbeit macht keiner.“



Eder stimmte ihr zu: „Wir packen das Problem so nicht bei der Wurzel. Wir müssten die Formulare vereinfachen. Die Konstrukte sind zu kompliziert“, so sein Fazit.



Franz Grauer (FW) wollte wissen, ob es denn nötig sei, gleich 2,4 Stellen am Landratsamt zu schaffen. Sonner erklärte, dass seitens des Gesetzgebers eine ausreichende Beratung gewährleistet sein müsse, um die volle Förderung zu erhalten. Daher sei an der Personalstärke nichts zu machen.



Agnes Schragl (FW) widerstrebte es, wieder Berater anstellen zu müssen. Sie sprach sich auch für eine straffe Verwaltung aus, vertrat aber die Auffassung: „Was wir in den eigenen Händen haben, können wir besser händeln.“



Einigen Räten missfiel, dass für die Berater auch wieder Verwaltungspersonal angestellt werden müsste. Hierzu erteilte Sonner Maximilian Bogner, Sachgebietsleiter Soziale Entwicklung am Landkreis Ostallgäu, das Wort. Dieser stufte die Verwaltung der Berater eher gering ein. Im laufenden Betrieb seien die Berater wie alle anderen Mitarbeiter in einem Sachgebiet. Außerdem müssten die 2,4 Stellen auch nicht nur Berater enthalten, sondern könnten teilweise auch mit Telefondienst und Sekretariat belegt werden. Im Ostallgäu gebe man für den Pflegestützpunkt jährlich rund 30.000 Euro als Landkreis dazu. „Das ist ein guter Deal für das, was für den Bürger dabei rauskommt“, so Bogner. Der Landkreis habe Gestaltungsspielräume und könne seinen Bürgern eine kostenfreie und unabhängige Beratung mit der Aussicht auf eine individuelle Problemlösung bieten.



Der Kämmerer des Landkreises, Sebastian Seefried, hatte während Bogners Ausführungen recherchiert und herausgefunden, dass der Landkreis Ostallgäu pro Kopf 20 Prozent mehr für Personalkosten ausgibt als das Unterallgäu und damit mehr Spielraum habe. „Bei uns ist das anders“, so Seefried.



Bei der Abstimmung stimmten sechs Räte für das Angestelltenmodell und sechs dagegen. Es herrschte kurz kollektive Verwirrung. Eder erläuterte die Konsequenz der Abstimmung: „Wir haben jetzt abgelehnt, dass der Landkreis diese Aufgaben selbst macht. Für das Konstrukt Pflegestützpunkt ist der Antrag abgelehnt.“

Kommentar:

(K)eine Frage des Prinzips

Dass die Pflegekassen ihrer Beratungsaufgabe nicht nachkommen, ist ärgerlich. Die Argumentation von Landrat Eder ist daher einleuchtend: Warum soll das Landratsamt die Arbeit machen, für die andere zuständig sind? Hier geht es ums Prinzip. Doch was passiert, wenn man sich nun für das Kooperationsmodell entscheidet, die Verantwortung zur Beratung damit auslagert und die Kassen dann trotzdem nicht in die Pötte kommen? Der Leidtragende ist am Ende der Bürger, wenn er im Bedarfsfall nicht zeitnah und fachkundig beraten wird. Vielleicht sollte der Landkreis hier die Frage nach dem Prinzip außen vor lassen und sich stattdessen fragen, welchen vermeintlichen Luxus man sich im Sinne des Bürgerwohls leisten möchte. Vor dem Hintergrund der attraktiven Bezuschussung durch den Freistaat könnte man doch noch einmal über das Angestelltenmodell nachdenken – allein schon aus Prinzip.

Melanie Springer-Restle