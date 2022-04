Pflegesituation angespannt: Gesundheitsminister Holetschek zu Gast in Pfaffenhausen

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek informierte sich bei einem Besuch beim DRW-Unterallgäu in Pfaffenhausen. Er sprach u.a. mit (v. links: Wolfgang Tyrychter und Martin Riß vom DRW-Vorstand sowie mit dem Gesamtleiter des DRW-Unterallgäu, Elmar Müller, über die Personallage. © DRW/Michels

Pfaffenhausen – Die Corona-Krise ist noch immer das beherrschende Thema in Pflegeeinrichtungen. Warum, das schilderte vergangene Woche das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW). Noch immer gebe es massive Personalknappheit durch Quarantäne-Ausfälle, dazu die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek verschaffte sich auf Einladung des Dominikus-Ringeisen-Werks einen persönlichen Einblick. Ins Gespräch in Pfaffenhausen kam er dabei mit der Mitarbeitervertretung, Einrichtungsleitungen sowie mit Vorständen des DRW.

Die Mitarbeitenden der Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung und Sehbeeinträchtigung im Unterallgäu schilderten dem bayerischen Staatsminister ausführlich die Auswirkungen der Belastungen durch die Corona-Schutzmaßnahmen. Durch den corona­bedingten Ausfall vieler Kollegen seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren seien viele zusätzliche Dienste durch die Teams zu erledigen. Häufig mussten Pfleger sogar auf freie Tage verzichten, weil sie für Kollegen einspringen mussten. Zudem komme eine hohe körperliche Belastung durch das Tragen von Ganzkörperschutzkleidung hinzu.



Wolfgang Tyrychter vom DRW-Vorstand betont: „Wir haben in Pflegeberufen in der Alten- wie in der Behindertenarbeit ohnehin zu wenig Beschäftigte. Durch Corona und die dadurch bedingten Ausfälle ist dieser Mangel an Pflegekräften noch einmal viel deutlicher geworden.“



Große Belastung: Die Impfpflicht

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht stelle eine weitere einseitige Belastung der Mitarbeitenden in Pflege und Behindertenhilfe dar, so Tyrychter. Er wiederholte die Forderung des Dominikus-Ringeisen-Werks auf Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht: „Es ist aus unserer Sicht inakzeptabel, dass man gerade die Personengruppe, die den wichtigsten Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie leistet, einseitig und überdurchschnittlich mit Pflichten zum Infektionsschutz und einer exklusiven Impfpflicht belastet, während in der Gesellschaft insgesamt nahezu keine Schutzmaßnahmen mehr gelten sollen.“



Maßnahmen zur Linderung des Personalmangels wie z.B. eine bessere Bezahlung für Schichtdienste und für das Einspringen für Kollegen, eine Verbesserung der Personalgewinnung aus dem Ausland sowie das Coaching von Berufsanfängern und Quereinsteigern wurden beim Gespräch diskutiert. Minister Holetschek bot seinen Gesprächspartnern an, ihm jederzeit Verbesserungsvorschläge direkt zukommen zu lassen und versicherte, sich für eine Verbesserung der Personalsituation in Pflege und Behindertenhilfe weiter einzusetzen. ­Martin Riß, Vorstandsvorsitzender und Geistlicher Direktor des DRW, sagte nach dem Treffen: „Ich danke Minister Holetschek, dass er, wie schon bei der Ankunft der Waisenkinder aus der Ukraine am Memminger Flughafen, nahe bei den Menschen ist und uns Wertschätzung und Unterstützung zukommen lässt.“ Anfang April hatte das Dominikus-Ringeisen-Werk 82 Waisenkinder mit Behinderung nach Ursberg, dem Stammsitz der Einrichtung, evakuiert. In Memmingen kamen 23 Kinder an, die von zwei polnischen Militärflugzeugen gebracht wurden.

