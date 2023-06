Pflegeteam Pfaffenhausen feiert sein fünfjähriges Bestehen

Über das fünfjährige Bestehen des Pflegeteams Pfaffenhausen freuten sich auch Mitarbeiterin Sonja Schiefele (links) und Inhaberin Christine Lochbrunner (rechts). © privat

Pfaffenhausen - Am 1. Juni feierte das Pflegeteam Pfaffenhausen sein fünfjähriges Betriebsjubiläum.

Wurden zum Start fünf Patienten ambulant versorgt, sind es heute über 170 Patienten in Pfaffenhausen und Umgebung, die ihr Vertrauen dem Pflegeteam schenken. Ziel ist es, möglichst vielen Menschen zu helfen, in Würde und bei guter Betreuung in den eigenen vier Wänden zu leben. Ein besonderer Dank geht an unser mittlerweile 65 Mitarbeiter zählendes Team. Deren wertvolle und treue Arbeit, die jeden Tag zuverlässig, versiert und mit viel Engagement erbracht wird, ist das Herz unseres Pflegeteams, sagte die Inhaberin Christine Lochbrunner.

Ein Meilenstein war die Übernahme der Betreuung und Versorgung bei der ambulant betreuten Senioren-WG des Vereins „Freunde neuer Wege zum Wohnen wie Zuhause e. V.“ in Salgen ab Anfang 2020. Das Wohnprojekt mit zwölf Plätzen stellt in der Region eine Alternative zu den ambulanten und stationären Versorgungsmöglichkeiten für pflegebedürftige Menschen dar und wurde von Beginn an sehr gut angenommen.

Ein besonderes Anliegen ist dem Pfaffenhausener Pflegedienst die Versorgung von demenziell erkrankten Menschen.

Pflegeteam Pfaffenhausen feiert sein fünfjähriges Bestehen: Konzert und Lesung zum Thema Demenz

Dazu konnte als besonderes Highlight zum Jubiläum für den 17. Juni um 19 Uhr, Frau Dr. Sarah Straub für eine Konzertlesung über demenzielle Erkrankungen in der Aula der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen gewonnen werden. Auf der Bühne liest die Demenzforscherin und Interpretin Sarah Straub aus Ihrem Buch „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“ und unterhält dazu mit ihren eigenen Liedtexten. Für die kostenlose Veranstaltung sind noch Plätze frei. Bei Interesse wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 08265 /7339323 oder per Mail info@pflegeteam-pfaffenhausen.de anzumelden. „Auch wenn wir die Rahmenbedingungen in der Pflegeversicherung nicht verändern können, liegt uns sehr am Herzen, dass die pflegebedürftigen Menschen in und um Pfaffenhausen eine hochqualitative, professionelle Versorgung und gute fachliche Beratung erhalten, betonte Christine Lochbrunner