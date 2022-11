Pflichtbewusst und zuverlässig über Jahrzehnte hinweg: 41 Mindelheimer Feuerwehrler geehrt

Teilen

Bürgermeister Dr. Stephan Winter (links) durfte kürzlich zahlreichen Feuerwehrlern zum 40-jährigen Jubiläum im wichtigen Ehrenamt gratulieren. © Friebel

Mindelheim – Zahlreiche verdiente Ehrenamtliche der Feuerwehren Mindelheim, Westernach, Nassenbeuren, Oberauerbach, Unterauerbach und Mindelau hat die Stadt Mindelheim kürzlich für ihren jahrzehntelangen Einsatz geehrt.

In zahlreichen Laudationen fielen dabei die Worte „zuverlässig“ und „pflichtbewusst“ und so kam auch der Bürgermeister kürzlich zu dem Schluss: „Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bilden eine unverzichtbare Säule der Gesellschaft“, so Dr. Stephan Winter. Im Forum geehrt wurden nun 41 Feuerwehrler, die sich seit 25, 30 oder 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Geehrt wurden:

• 25 Jahre: Eckhard Dietrich, Christian Dolp, Maximilian Dolp, Bernhard Drexel, Stephan Fischer, Markus Gaum, Christian ­Grabmeier, Christian Häfele, Christian Heimpel, ­Christoph Hohenleitner, Tobias Karl, Stefan Moser, Florian Ritter, Marc Rotter, Markus Saler, Markus Saler, Hubert Singer, Martin Sirch, Markus Sontheimer und Christian Wegst.

Diese Herren halten der Feuerwehr bereits seit 25 Jahren die Treue. © Friebel

• 30 Jahre: Jürgen Bitzer, Stefan Drexel, Peter Jakob, Alexander Lanzer, Jürgen Ledermann, Helmut Lochbrunner, Jürgen Mussack und Manfred Stadler.

Seit 30 Jahren bei der Feuerwehr in Mindelheim bzw. seinen Ortsteilen sind diese Herren engagiert. © Friebel

• 40 Jahre: Peter Drexel, Manfred Eichele, Klaus Höbel, Peter Mayer, Martin Mayer, Georg Miller, Manfred Roth, Peter Drexel, Peter Salger, Franz Säuberlich, Peter Säuberlich, Werner Schmid und Ludwig Weber.