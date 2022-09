Pianist Valerij Petasch gastiert im Mindelheimer Silvestersaal

Pianist Valerij Petasch ist am kommenden Samstag im Mindelheimer Silvestersaal zu hören – bei freiem Eintritt. © Listl

Mindelheim – Am kommenden Samstag, 1. Oktober findet um 19.30 Uhr im Silvestersaal Mindelheim ein erlesener Klavierabend mit dem Konzertpianisten und Komponisten Valerij Petasch statt. Einlass ist bei freier Platzwahl um 19 Uhr.

Petasch ist der Sohn eines deutschen Musikwissenschaftlers und Pianisten und einer russischen Musiklehrerin. Bereits im Alter von vier Jahren begann er zu komponieren und sein Vater hielt das Geschaffene in Noten fest. Im jugendlichen Alter durfte Petasch auch die Akademie für hochbegabte Jugendliche „Gnesini“, danach das Tschaikovski-Konservatorium (beides in Moskau) besuchen. Letzteres schloss er mit höchster Auszeichnung und Diplom ab. Danach war Petasch ein gefragter Orchester-Solist und Klavierbegleiter großer Namen der Vocal- und Instrumental-Solisten in Moskau, gab jedoch ebenso Ensemble- und vor allem Solokonzerte.



Anlässlich eines Solokonzertes in Moskau hörte ihn eine deutsche Expertengruppe (Ikonenmaler), die Petasch derart begeisterte, dass sie ihn spontan nach Deutschland einlud. Das liegt bereits mehr als 20 Jahre zurück und von Deutschland aus konzertierte und konzertiert Petasch im In- und Ausland sehr erfolgreich.



Petasch ist vor allem der Musik der Romantik und des Impressionismus zugetan. Für „herausragende Chopin-Interpretation“ erhielt er beispielsweise die Ehrenmitgliedschaft der Internationalen Chopin-Society Chicago-Moskau zuerkannt.



Er ist seit nahezu 20 Jahren Dozent an der Universität Ulm, wo er im „Musischen Centrum“ doppelbegabte Studenten der Naturwissenschaften, die eine entsprechende Klaviervorbildung mitbringen, mit alljährlichen öffentlichen Semesterkonzerten zur Bühnenreife führt.

Petaschs Tonschöpfungen gelten als herausragend und sind vielfach durch Impressionen aus der Natur entstanden. der Pianist ist aber nicht nur ein Naturfreund, sondern malt auch: Sämtliche seiner CDs sind mit eigenen Illustrationen versehen.



Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Für Informationen steht das Kulturamt unter Tel. 08261/9915-160 oder -161 bzw. per E-Mail an veranstaltungen-kulturamt@mindelheim.de zur Verfügung.