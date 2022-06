Pläne zur Tiny-House-Siedlung in Türkheim stoßen auf Widerstand im Gemeinderat

Von: Oliver Sommer

Teilen

Manche Türkheimer fürchten bei den Tiny-House-Plänen um ihre Nah­erholungsmöglichkeit entlang des Langweidbachs. © Oliver Sommer

Türkheim – Gut ein Dreivierteljahr ist es her, dass im Türkheimer Gemeinderat Pläne für eine Tiny-House-Siedlung präsentiert wurden. Nun hat Emil Mayer seine Vorstellungen dieses „Wohnareals“ konkretisiert, vor allem aber ein Grundstück präsentiert, das seinen Worten zufolge „alleinig“ geeignet ist für die Umsetzung seiner Flächengestaltung „auf den Säulen nach Feng Shui“. Im Laufe der widersprüchlichen Vorstellung und Diskussion stellte sich außerdem heraus, dass Mayer in noch größeren Dimensionen plant. Mittlerweile hat sich eine Bürgerinitiative dagegen formiert.

Die in Gemeindebesitz stehende Flurnummer 714 liegt idyllisch auf der Ostseite des Langweidbachs und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Der Antragsteller, Emil Mayer, hatte sich auf seiner Suche nach einem geeigneten Platz mit diversen Grundstücksbesitzern getroffen, außerdem habe es Gespräche zur etwaigen Erschließung gegeben. Schlussendlich, so Kähler, gebe es ein Grundstück, das aktuell zur Verfügung stehe. Dazu präsentierte Mayer, der im September letzten Jahres im Namen der Hand4Event die Idee der Tiny-House-Siedlung aufbrachte, seine Vorstellungen. Damit wollte er eine Diskussionsgrundlage schaffen, um alle Vor- und Nachteile des Grundstücks bis zur kommenden Ratssitzung abzuwägen, in der weitere Entscheidungen fallen sollen. Sprechen sich die Räte für die Pläne aus, müsste der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss fassen. Es gehe, erklärte Kähler weiter, um einen Pachtzeitraum von 25 bis 30 Jahren.

Die Vision einer Siedlung

Mayer habe nach Bekanntwerden seiner Pläne mehrere Dutzend Anfragen aus dem südlichen Bayern erhalten, so Mayer. Der Investor, der diese Siedlung in eine GmbH einbinden möchte, stellte klar, dass es sich bei der Fläche nicht um einen Acker handele, sondern um eine Grünfläche, die man nach Ablauf des Pachtzeitraums an die Besitzer zurückgebe. Die fragliche Fläche soll einer Erbengemeinschaft gehören. Der beauftragte Architekt, erklärte Mayer, plane die „Gestaltung der Nutzungs- und Grünflächen in Verbindung mit den natürlichen Gegebenheiten vor Ort auf den Säulen von Feng Shui“. Es werde keine Flächenversiegelung mit Beton oder Asphalt geben, betonte Mayer, die einzelnen Grundstücke sollen 150 Quadratmeter oder größer ausfallen. Rund ein Drittel der Fläche von knapp 12.000 Quadratmetern soll als Allgemeinfläche für Parkplätze und Gehwege genutzt werden; außerdem kann sich Mayer eine Carsharing-Station vorstellen. Zwischen 20 und 40 Kleinsthäuser sollen auf dem Grundstück, das eigentlich auch für die Renaturierung des Langweidbaches gedacht war, einmal stehen, so Mayer. Pro Tiny-House rechne man mit 1,5 Bewohnern. Der klassische Tiny-House-Besitzer, so Mayer weiter, bevorzuge einen minimalistischen Lebensstil und besäße zumeist auch kein Auto; für Familien sei die Lebensart im Tiny-House nicht interessant. Außerdem würden vor allem Senioren in die Tiny-Houses einziehen, äußerte Mayer, der für die künftigen Nutzer nur das Grundstück und den Versorgungsanschluss (Wasser und Abwasser sowie Strom) zur Verfügung stellen will.



Konkreter wurde Mayer in seiner Vorstellung nicht, auch fehlte eine Visualisierung der Pläne. Lediglich eine Luftaufnahme des Grundstücks wurde gezeigt.



Demgegenüber gingen die Gemeinderäte dann in der Diskussion in die Vollen. Während einige von Türkheims Vorreiterrolle überzeugt waren, unter anderem Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) wie auch Peter Ostler (Wählervereinigung Türkheim), setzte Peter Gaschler (CSU) noch drauf, dass man „Probleme suche, statt das Projekt positiv darzustellen“. Diese Siedlung stelle einen Mehrwert für Türkheim dar.



Demgegenüber machte Gaschlers Fraktionskollege Christian Schreiber auf die unklare rechtliche Situation einer GmbH aufmerksam. Nach drei Jahrzehnten würden vielleicht ein Verantwortlicher oder die Finanzmittel fehlen. Mayer selbst räumte ein, in 30 Jahren wohl nicht mehr unter den Iridschen zu sein.



Auch Gerhard Rindle (CSU) erkannte massive Probleme – nicht nur, dass für mobile Heime keinerlei Energieeffizienz nachgewiesen werden müsse. Nachdem die Häuser mobil seien, gebe es auch keinen Eintrag ins Grundbuch und somit auch kein Eigentum oder Kapital, auf das die Gemeinde zugreifen könnte im Fall des Falles. Ähnliche Argumente hatte auch Marcus Jakwerth (Freie Wähler), der allerdings eine solche Siedlung an sich begrüßt, stelle sie doch einen Ausweg in der Wohnraumsituation dar. Man müsse sich aber sehr wohl mit der Verkehrssituation auseinandersetzen, so Jakwerth, nachdem Tiny-House-Besitzer eben doch noch im Arbeitsleben stünden und aufgrund der „Mobilität“ auf das Auto angewiesen seien, um zu ihrer Arbeitsstelle zu gelangen. Die Zahl der Anfragen zeige ja, dass es andernorts keine Lösung bzw. Angebote für Tiny Houses gebe.



Jakwerth meinte ferner, dass es zur Daseinsvorsorge einer Kommune gehöre, Wohnraum zu schaffen und man dies nicht einem Unternehmer überlassen dürfe. Nicht zuletzt fürchtet der Rat, dass die beiden Anrainerstraßen, insbesondere die in diesem Bereich nicht befestigte Mühlstraße über Gebühr belastet wird. Man könnte zu einer Insel der Tiny House-Besitzer im Unterallgäu werden, fürchtet Jakwerth.



Dies umso mehr, nachdem sein Fraktionskollege, der Dritte Bürgermeister Franz Haugg, einen besonderen Fakt in die Diskussion eingebracht hatte.

Erweiterung nach Norden?

Denn entgegen den Darstellungen würde sich Mayer nicht nur mit diesem Grundstück begnügen, sondern denkt über eine Erweiterung nach Norden auf das ebenfalls der Erbengemeinschaft gehörenden Grundstücks nach. Damit würde sich die Zahl der Kleinsthäuser auf 80 bis 100 mehr als verdoppeln. Haugg griff Gudrun Kissinger-Schneider scharf an und warf ihr vor, die Pläne für die Renaturierung des Langweidbaches nicht mehr umsetzen zu wollen. Wörtlich sagte Haugg: „Schade, dass gerade die Grünen da aufgeben.“ Kissinger-Schneider hatte tatsächlich im Vorfeld nur gefordert, sicherzustellen, dass die Häuser nicht als Ferienwohnungen oder als Unterkünfte für Handwerker genutzt werden sollten. Auch Claus-Dieter Hiemer warf Argumente in den Ring, müsse man doch die Ortsentwicklung im Auge behalten. Kommen da wirklich nur Singles und Ü50-Jähre, wollte der Kämmerer wissen, oder müsse man doch weiter die Entwicklung für Familien vorantreiben und Kindergärten und Schulplätze ausbauen?



Klar ist, dass Emil Mayer, sollten die Räte Ende Juni einen Aufstellungsbeschluss fassen, noch viele Behördengänge bevorstehen, müssen doch auch Fragen des Brandschutzes, der Müllabfuhr und ähnlicher Probleme, wie es sie in klassischen Baugebieten auch gibt, beantwortet werden. Allerdings könnten sich die Räte auch dagegen entscheiden, nachdem sich mittlerweile Widerstand in Form einer Bürgerinitiative zur Erhaltung der Wertachidylle formiert hat. Den ausführlichen Bericht dazu finden Sie hier.