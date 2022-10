Polizei entdeckt Kokainversteck in Mindelheim

Bei einem 39-Jährigen hat die Mindelheimer Polizei in der vergangenen Nacht Kokain gefunden.

Richtiger Riecher:

Mindelheim - Den richtigen Riecher hatte in der letzten Nacht eine Streife der Mindelheimer Polizei: Bei einem Spaziergänger hatten sie Marihuana gerochen, woraufhin sie den 39-Jährigen kontrollierten. Am Ende fanden sie bei ihm zu Hause größere Mengen an Kokain.

In einem Wohngebiet in Mindelheim hatten die Beamten den 39-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war, kontrolliert. Der Marihuana-Geruch, der von dem Mann ausging sei extrem auffällig gewesen, und so durchsuchten die Polizisten die Jacke des Verdächtigen. Dabei entdeckten sie eine kleine Menge Marihuana und nahmen den 39-Jährigen zur Klärung seiner Identität mit zur Polizeiinspektion Mindelheim.

Die Beamten hatten aber obendrein den Verdacht, dass der Mann noch weitere Drogen dabei hatte, diese aber gerade noch versteckt hatte, als er das Polizeiauto gesehen hatte. Ein Volltreffer: Als die Polizisten anschließend den Fußweg absuchten, fanden sie tatsächlich eine Tüte mit weißem Pulver. „Die Untersuchung ergab, dass es sich um mehrere hundert Gramm Kokain handelte“, bestätigt ein Polizeisprecher.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler noch Kleinmengen Marihuana und einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Das Bargeld stellten sie ebenfalls sicher, da es sich dabei um „Drogengeld“ handeln könnte.

Das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen wird insbesondere ermittelt, woher die große Kokainmenge kam und für wen sie bestimmt war. Der 39-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der zuständigen Ermittlungsrichterin des AG Memmingen vorgeführt. Sie erließ einen Haftbefehl, sodass der Mann in eine JVA gebracht wurde.