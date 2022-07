„Heimkehr von Bicocca“ in Mindelheim: Veranstalter ziehen Bilanz

Von: Melanie Springer-Restle

Ein besonderes Highlight beim Frundsbergfest-Ersatz war das Einbinden der Mindelburg, die seit letztem Jahr wieder in vollem Besitz der Stadt Mindelheim ist. Viele Besucher genossen das hoheitliche Ambiente und den Ausblick auf die Stadt. © Jarchow

Mindelheim – Am vergangenen Sonntagabend ging in Mindelheim ein kleines Sommermärchen zu Ende. Die „Heimkehr von Bicocca“ war zwar offiziell nur der Ersatz für das vollumfängliche Frundsbergfest, das pandemiebedingt verschoben wurde. Doch sowohl die Beteiligten als auch die Besucher waren begeistert. Eine Herausforderung war, dass es diesmal gleich zwei Schauplätze gab: die Schwabenwiese und die Mindelburg. Für die Darsteller glich dies zum Teil einem Fitnessstudio-Besuch, denn der Weg hoch zur Burg war steil. Doch sie wussten sich zu motivieren und mit einem kräftigen „Zieht an!“ kam noch jeder oben an.

Obwohl Petrus alle Beteiligten zum Auftakt ziemlich hängen ließ und sich Regenmassen über Darsteller und Zuschauer ergossen, war die Freude nicht getrübt. Im Gegenteil: Frundsberg-Darsteller Wolfgang Streitel sagt im Rückblick: „Am ersten Tag waren es zwar weniger Besucher, aber für die interne Gruppenfindung war das super.“ Für Streitel und seine Familie (Anna von Lodron alias Regina Streitel sowie Frundsbergtochter Siguna alias Cara-­Valentina Streitel) war es der erste Auftritt als Frundsberg-Familie. „Wir haben uns gut warmgelaufen für das richtige Frundsbergfest im nächsten Jahr“, resümiert Streitel.

Besonders schön fand er den zweiten Samstag, an dem sieben dritte Klassen der Mindelheimer Grundschule zusammen mit dem Frundsberg-Gefolge durch die Maximilianstraße bis zur Burg liefen. Oben angekommen gab es zur Belohnung „Frundsberg-Wecken“ – ein Hefegebäck mit Rosinen und Mandeln, das Frundsberg der Legende zufolge an seine jüngsten Untertanen verteilt haben soll. Nicht nur die Heimkehr selbst, auch der letzte Sonntag war für Streitel besonders: Nach einem Treffen auf der Schwabenwiese ritt er zu Pferd auf die Mindelburg und stieg im Hof ab.

Norbert Sliwockyj, der Erste Vorstandsvorsitzende des Frundsberg Festrings, klang erschöpft, als er im Nachgang zum Fest mit unserer Redaktion telefonierte. Gleich zwei Schauplätze zu haben, war auch für ihn eine organisatorische Herausforderung. Wenig Verständnis hatte er deshalb für Besucher, die sich über den Eintrittspreis von sieben Euro echauffierten (Für Kinder unter 16 Jahren war der Eintritt frei). Die Kosten, ein Fest überhaupt zu organisieren, seien enorm. Besonders dankbar war Sliwockyj deshalb für die Hilfe aller Ehrenamtlichen. „Ohne sie wäre das Fest finanziell nicht machbar gewesen“, so Sliwockyj. Er bedauerte zwar, dass nur etwa ein Drittel der möglichen Besucherkapazitäten ausgeschöpft wurde, umso größer war dafür die Freude über das Zusammentreffen mit vielen Gastgruppen, Freunden und Bekannten, die man seit Jahren nicht gesehen habe. Was den Vorsitzenden des Frundsberg Festrings besonders freute, war der Zusammenhalt unter den Gruppen. Alles sei sehr harmonisch gewesen und die gegenseitige Hilfsbereitschaft hoch. Mit der „Heimkehr von Bicocca“ wollte der Festring auch wissen, ob überhaupt noch genügend Potenzial und ausreichend Kapazitäten für ein Frundsbergfest im gewohnten Stil vorhanden seien. Auch Sliwockyjs Bilanz ist positiv: „Nach dem Fest sind jetzt alle warmgelaufen und freuen sich darauf, im kommenden Jahr etwas Großes zu machen.“