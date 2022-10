Post auf Partnersuche in Mindelheim: Stadtrat will keine Qualitätsverluste hinnehmen

Von: Marco Tobisch

Die Postbank schließt, die Post-Filiale soll nach einem Umzug aber erhalten bleiben. Für die Post wird deshalb ein neuer Partner gesucht, zwei Mindelheimer Geschäfte sind in der engeren Auswahl. © Wißmiller

Mindelheim – Im nächsten Jahr will die Postbank ihre Filiale in der Landsberger Straße schließen und mit ihr auch die Post. Briefe und Pakete abzugeben, wird aber auch in Zukunft möglich sein: Die Post verhandelt nach Aussage des Bürgermeisters derzeit mit zwei Mindelheimer Geschäften, wo der Paket- und Briefservice der Post ab nächstem Jahr ein neues Zuhause finden könnte.

Auch auf die Tagesordnung des Stadtrates war das Thema am gestrigen Montag kurzerhand durch einen Eilantrag der SPD gekommen – der Stadtrat solle die Schließung der Postfiliale ablehnen, denn diese sei aufgrund seiner starken Besucherfrequenz weiterhin dringend erforderlich, schreibt Mehmet Yesil.

In der Sitzung räumte Bürgermeister Dr. Stephan Winter zunächst mit einem Gerücht auf: „Nicht die Post verlässt Mindelheim, sondern die Postbank. Das ist ein riesengroßer Unterschied!“ Die Postbank ist übrigens nicht Teil der Post, sondern eine Zweigniederlassung der Deutschen Bank. „Die Briefpost wird Mindelheim nicht verlassen“, betonte Winter.



Die Post war zuletzt auf den Bürgermeister zugekommen, sie ist auf der Suche nach einem neuen Partner (so wie bisher die Postbank). Benötigt werden laut Post ca. 40 Quadratmeter in einem zentrumsnahen Einzelhandelsgeschäft, dort rechne man mit rund 320 Kunden täglich. Die Stadt erklärte sich bereit, bei der Suche zu helfen: Nach Gesprächen mit geeigneten Geschäften gibt es laut Winter nun zwei aussichtsreiche Optionen in der Innenstadt.

Qualität darf sich nicht verschlechtern

Laut Winter werde sich mit einem neuen Post-Partner gar nicht so viel verändern. Eigene Mitarbeiter hätte die Post ohnehin nicht mehr in Mindelheim beschäftigt, diese gehören nämlich zur Postbank. Das hatte auch die SPD laut Michael Helfert nicht auf dem Schirm, als sie ihren Antrag formuliert hatte. In diesem heißt es auch: „Ein Partnershop kann die anfallenden Aufgaben sowohl in Quantität und Qualität ganz sicher nicht leisten.“



Um genau das auch in den neuen Räumlichkeiten beim neuen Partner sicherzustellen, forderte Helfert ein Signal des Stadtrates. Ein solches, das erklärte Helfert, hatte auch Sonthofen in Form eines Schreibens an die Post ausgesendet, um die Grundversorgung in guter Qualität aufrechtzuerhalten. „Uns als Stadträten sollte es darum gehen, dass wir nicht eine ‚Post Light‘-Lösung bekommen, bei der wir nur noch in der Ecke eines Geschäftes Pakete abgeben können“, so Helfert. Wichtig sei auch möglichst qualifiziertes Personal. Helfert bat Bürgermeister Winter darum, nochmal an die Post heranzutreten.



Bürgermeister Winter bestätigte, alles was zur Grundversorgung gehöre, müsse gesichert werden. Auch Fritz Birkle (CSU) forderte, man müsse auf die Post zugehen und dürfe „keine Verschlechterung der Postdienstleistungen akzeptieren“. Das beziehe sich sowohl aufs Personal, als auch aufs Thema Parkplätze und die Öffnungszeiten.



Letztere hat die Post laut Winter auf dem Schirm – man Suche jemanden mit „maximal breiten Öffnungszeiten“ – dann ist womöglich sogar länger offen als in der bisherigen Filiale.



Die Post bekommt Post vom Stadtrat

Winter willigte ein, dass die Fraktionen gemeinsam ein Schreiben an die Post formulieren, das der Bürgermeister verschickt. Die Forderung, die Post solle eigenes Personal für den Partner-Laden bereitstellen, werde die Post wohl nicht erfüllen, erklärte Winter. Inhalt des Briefes wird deshalb wohl sein, dass es bei der Grundversorgung zu keinen Qualitätsverlusten kommen dürfe. Christoph Walter (CSU) schloss sich in seinen Schlussworten den Forderungen der SPD an: „Wir wollen eine vollwertige Postdienststelle haben. An dieser Stelle tut man sich schwer, Gewohntes aufzugeben.“