Wohin sich Postbank-Kunden wenden können

Nachfolge ab Mai: Neuer Postshop für Mindelheim

Von: Marco Tobisch

Die Postbank in der Landsberger Straße 5 schließt am 6. Mai. Für den Paket- und Briefservice gibt es nur wenige Meter entfernt ein Nachfolgeangebot. © Springer-Restle

Mindelheim – Am 6. Mai ist Schluss, dann ist die Postbankfiliale in der Landsberger Straße 5 Geschichte. Das hat die Postbank nun mitgeteilt. Gleichzeitig wurde bekannt, an welche Adresse sich Mindelheimer künftig mit Briefen und Paketen wenden können.

Dass die Postbank-Filiale und damit auch die Post im Laufe des Jahres ihren Standort in der Landsberger Straße 5 schließen werden, war bereits Ende letzten Jahres bekannt und hatte für Wirbel gesorgt – sogar der Stadtrat hatte sich der Thematik angenommen. Nun ist das Ende nah: „Die Filiale öffnet letztmalig am Samstag, 6. Mai, zu den gewohnten Öffnungszeiten“, teilte die Postbank letzte Woche mit. Die Schließung begründet die Postbank unter anderem mit der Wirtschaftlichkeit und einem „veränderten Verhalten unserer Kundinnen und Kunden in Zeiten der Digitalisierung“.

Um in Mindelheim auch weiterhin Post- und Paketdienstleistungen anbieten zu können, war die Stadt bereits Ende 2022 gemeinsam mit der Deutschen Post auf Partnersuche – mit zwei Einzelhändlern war man in engerem Kontakt. Nun gibt´s eine Lösung: Unterkommen wird die neue Post-Partnerfiliale in der Landsberger Straße 14a (ehemals Coskun Markt). Die Post rechnet hier ab 2. Mai, dem Eröffnungstag, mit rund 320 Kunden täglich.



Wie Eigentümer Hüseyin Coskun auf Nachfrage des ­Wochen KURIER erklärt, habe es Gespräche zwischen ihm und Dr. Stephan Winter gegeben – die Zusage für den Betrieb einer Post-Partnerfiliale wollte Coskun dem Bürgermeister zwar nicht geben, aber zumindest seine Räumlichkeiten – rund 100 Quadratmeter Fläche – stellt er als Vermieter bereit. Neben Fahrradplätzen stehen den Kunden vor dem Haus auch sechs Autoparkplätze zur Verfügung, betont Coskun.



Betrieben wird die Filiale von Beytullah Can und Süleyman Gümüs, die seit letztem Jahr bereits den Postshop in der Bad Wörishofer St.-Anna-Straße leiten. Gümüs sagte auf Nachfrage, dass es zwei Schalter geben werde, die Postfächer weiterhin bestehen bleiben und auch Schreibwarenartikel im neuen Laden angeboten werden.



Große Hoffnung dürften die erfahrenen Postshop-Betreiber auch im Stadtrat wecken – dieser hatte vergangenes Jahr einen Brief an die Deutsche Post formuliert mit dem Appell, man wolle trotz Schließung der Postbank-Filiale keine Qualitätsverluste bei der Briefpost in Mindelheim hinnehmen. Eine „Post Light“-Lösung sei nicht akzeptabel, sagte etwa Michael Helfert, der mit der SPD-Fraktion ein solches städtisches „Signal“ initiiert hatte.

Wohin sich Postbank-Kunden wenden können

Über die Schließung der Postbank wurden die Kunden per Aushang und persönlichem Schreiben informiert. Die nächstgelegenen Filialen für sie befinden sich nun in Kaufbeuren (Heinzelmannstraße 1) und in Memmingen (Lindentorstraße 22). Wer keine ausführliche Beratung wünscht, sondern nur Geld abheben möchte, dem wird auch in der Mindelheimer Shell-Tankstelle oder über sogenannte Cashback-Verfahren in Supermärkten (an der Kasse eine Abhebung vom Konto wünschen) geholfen. Auch im neuen Postshop in der Landsberger Straße 14a werden laut Pressemitteilung einfache Bankdienstleistungen (Ein- und Auszahlungen, Überweisungen) möglich sein.