Präsidentenwechsel beim Wörishofer Rotary Club: Dr. Blessing übernimmt

Teilen

Amtsübergabe beim Rotary Club Bad Wörishofen: Manfred Guggenmos (v. links) hat Schriftrolle und Messingbeil letzte Woche an seinen Nachfolger Dr. Michael Blessing weitergegeben. © Egger

Bad Wörishofen – Immer nur für ein Jahr bleibt der jeweilige Präsident im Rotary Club (RC) im Amt. Am Mittwoch wurde wieder rotiert: Nun wechselte der Chefposten im Bad Wörishofer RC von Manfred „Guggi“ Guggenmos an den neuen Präsidenten, Dr. ­Michael Blessing.

Im Park des Hotels Sonnengarten hatten sich gut gelaunt die rotarischen Freunde mit Familien und Gästen versammelt. Bis aus Kamutur in Uganda kam Moses Aisia, Direktor des Holy Innocent Health Center, um sich für den vom Rotary Club gespendeten 33.000 Euro teuren Krankenwagen zu bedanken. Aus Winterthur reisten die Rotarier vom befreundeten dortigen Club an.



Nachdem der vorherige Präsident Manfred Guggenmos die Insignien, die Schriftenrolle und das Messingbeil, an den neuen Präsidenten Michael Blessing übergeben hatte, hielt dieser seine Antrittsrede mit einer Vorschau seiner geplanten Aktivitäten. Sein Motto „Mut machen“ bezieht sich auf die Ängste der Menschen in diesen Zeiten. Den anderen helfen, die Bereitschaft zum gemeinnützigen Engagement, Toleranz gegenüber allen, und die rotarischen Werte zu vertreten, das sei schon immer die Aufgabe der Rotarier gewesen, erklärte Blessing.



Natürlich gibt es dieses Jahr wieder das Entenrennen mit der Gewinnausschüttung an hiesige Vereine und Einrichtungen, Benefizaktionen und Projekte zur Unterstützung von Kindern, dem Wünschewagen, der Tafel und Seniorenangebote. Außerdem bietet der RC Bad Wörishofen verschiedene internationale Austauschprogramme an, zu dem sich jederzeit Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren beim Club melden können (per Mail an corinna.hackenberg@hacky-soft.de).

Nach einem festlichen Abendessen im Sonnengarten wurde noch Dr. Viktoria Lofner-Meir mit dem „Paul Harris Fellow“ ausgezeichnet – für ihren besonderen Einsatz in der Rotary Foundation in Uganda. So werde sich der Rotary Club auch in Zukunft als „Serviceclub“ den humanitären Hilfsprogrammen widmen, versprechen die Club-Verantwortlichen.

wk