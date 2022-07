Radeln mit dem Landrat: Unterallgäuer Radlertag heuer bereits am 31. Juli

Am kommenden Sonntag, 31. Juli, findet in Maria Baumgärtle wieder der Unterallgäuer Radlertag statt. © Klöck

Unterallgäu – „Heuer kann endlich wieder der Unterallgäuer Radlertag stattfinden“, freut sich Landrat Alex Eder. Die Sternfahrt findet dieses Jahr bereits am Sonntag, 31. Juli, statt.

Früher war die Fahrt traditionell an Maria Himmelfahrt – also am 15. August und damit mitten in den Sommerferien. „Viele Familien sind da im Urlaub“, erklärt Eder den neuen Termin: „Ich finde aber, auch für Familien mit Schulkindern ist der Radlertag eine tolle Veranstaltung.“ Deshalb werden heuer bereits am 31. Juli Radler aus allen Teilen des Landkreises im Wallfahrtsort Maria Baumgärtle erwartet. Treffpunkt ist dort um 13.30 Uhr.



Für Landrat Eder ist es sein erster Radlertag, nachdem die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt abgesagt werden musste: „Ich hoffe, dass wieder viele Leute mitradeln.“ Ob die Teilnehmenden mit dem Mountainbike, dem Rennrad oder dem E-Bike nach Baumgärtle fahren und welchen Weg sie wählen, ist jedem selbst überlassen. Eine Tour zusammenstellen kann man sich zum Beispiel im Unterallgäuer Radportal unter www.radportal-unterallgaeu.de oder mit der Radkarte „Radfahren im Kneippland Unterallgäu“. Die Karte ist unter anderem bei allen Gemeinde- oder Kurverwaltungen sowie im Landratsamt erhältlich.

Mit Prämierung

Die Radler treffen sich in Baumgärtle, wo eine Muttergottesandacht unter freiem Himmel stattfindet. Die Andacht wird vom Chor „Klangzauber“ musikalisch begleitet. Im Anschluss segnet Pater Georg Wiedemann die Räder und dann prämiert Landrat Eder die jüngsten und ältesten Radler, die Radler mit der weitesten Anfahrt sowie Radfahrvereine. Die Vereine werden nach Teilnehmerzahl und gefahrener Strecke bewertet.



Für alle, die ihr Rad wieder fit für die Heimfahrt machen müssen, ist die Firma Trübenbacher aus Bad Wörishofen mit einer mobilen Fahrradwerkstatt vor Ort.



Der Unterallgäuer Radlertag findet übrigens bei jedem Wetter statt.