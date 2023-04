Radverkehrskonzept für Mindelheim vorgestellt

Von: Melanie Springer-Restle

Mindelheim - Schon seit vielen Jahren ist der Radverkehr Thema in Mindelheim. Aus der jüngsten Haushaltsbefragung der Stadt ging hervor, dass rund 30 Prozent aller Verkehrsteilnehmer Radfahrer sind. Um den Anteil zu steigern und die Wege für Radfahrer attraktiver und sicherer zu machen, benötigt die Stadt ein Radverkehrskonzept. Dieses wurde auf der Stadtratssitzung am vergangenen Montag nun vorgestellt.

Bereits im Jahr 1992 strebte Mindelheim ein Radwegkonzept an. „Das ist nun 31 Jahre her. Daher ist es nicht zu früh, mit einer Fortschreibung des Konzeptes zu beginnen“, so Mindelheims Erster Bürgermeister Dr. Stephan Winter, der die Gelegenheit nutzte, um sich beim Energieteam sowie beim Fahrradbeauftragten der Stadt Karl Geller für die gute Vorarbeit zu bedanken. Das primäre Ziel des Radverkehrskonzeptes ist die stetige Weiterentwicklung der Radverkehrsinfrastruktur, um den Radverkehr zu fördern.



Dipl.Ing. Stefan Hangleiter der Firma Modus Consult aus Ulm stellte den Stadträten das Gesamtkonzept vor. Auch dieser lobte die gute Vorarbeit der Stadt.

56 Einzelmaßnahmen

Insgesamt 56 Einzelmaßnahmen sind bereits in dem Konzept gelistet. Diese basieren auf einer Bestandsaufnahme (Stufe 1), bei der das aktuelle Angebot für Radfahrer sowie bisher umgesetzte Maßnahmen überprüft und erfasst wurden. Außerdem wurden radverkehrsspezifische Erkenntnisse aus den diversen Verkehrserhebungen und der Unfallsituation mit Radfahrerbeteiligung berücksichtigt.



Hangleiter führte als Beispiel der 56 Maßnahmen die Kaufbeu­rer Straße an, wo der Radweg abrupt endet. Hier werden seitens der Modus Consult auch Musterlösungen angeboten.



Eine strategische Radverkehrsentwicklung berücksichtige auch Aspekte wie Stadtentwicklung, Nahmobilität und Klimaschutz, so Hangleiter. Das Radwegnetz soll künftig flächendeckend, durchgängig, direkt und komfortabel für Radfahrer jeder Art sein. Ferner stehe eine Vernetzung mit den Stadtteilen auf dem Plan.



Als nächster Schritt (Stufe 2) steht ein konkretes Maßnahmenprogramm inklusive Kostenschätzung und Priorisierung an.



Was die Räte zum Konzept sagen

Thomas Burtscher (Grüne) wollte wissen, wie viele Bürger bei der Haushaltsbefragung mitgemacht haben. „Etwa 15 Prozent“, entgegnete Hangleiter. Dies sei eine sehr hohe Rücklaufquote.



Josef Doll (Grüne) wies darauf hin, dass auch Kreisverkehre einer Prüfung bedürfen, komme es doch häufig vor, dass Radfahrer hier von Autos überholt würden.



Cassian Behr stellte in Aussicht, einfache Maßnahmen bereits vorab in Angriff zu nehmen. Winter sagte indes: „Wenn wir neuen Verkehrswege planen, wird die Planung auch vergeben. Dann gibt es eine Ausschreibung.“

Schnelle Verbesserung

Ursula Kiefersauer (MBG) hatte gleich einen Verbesserungsvorschlag: „Wir können viel für die Bürger tun, indem wir 30er Zonen einführen. Da muss man nicht viel bauen.“



Mindelheims Zweiter Bürgermeister Roland Ahne (SPD) würde auch im Sinne des Klimaschutzes gern das Verhältnis aus Rad- und Autoverkehr umdrehen. Auch angesichts der im Schnitt 30 Unfälle im Jahr mit Radfahrerbeteiligung müsse gehandelt werden.



Alfred Beilhack (FW) träumt von zwei Achsen (Nord-Süd und Ost-West) für Radfahrer, schätzt die Umsetzung als schwierig ein. Auch das Einführen einer Fahrradstraße (Beispiel: Mühlweg) funktioniere seiner Meinung nach nur, wenn man eine Einbahnregelung für Pkw einführe.



Der Stadtrat beschloss einstimmig die politische Zielvorgabe zur Anhebung des Radverkehrs von derzeit 31 Prozent auf 35 Prozent sowie die Billigung des Radverkehrskonzeptes samt Handlungskonzept mit den 56 Maßnahmen und deren Priorisierung in drei Kategorien. Nun ist die Verwaltung gefragt. Sie soll die Maßnahmen sukzessive konkretisieren, planen und umsetzen. Letztere stehen allerdings unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit und sind dem Stadtrat jeweils vorzulegen.