„Rama Dama“: Ergiebige Müllsammelaktion in und um Kirchheim

Von: Melanie Springer-Restle

Das fleißige Müllsammelteam hat in der Marktgemeinde Kirchheim wieder für Ordnung gesorgt und allerhand Müll aus den Fluren geräumt. © Fischer

Kirchheim - Schon seit einigen Jahren gibt es in Kirchheim immer wieder Müllsammelaktionen. Angestoßen von Bürgermeisterin Susanne Fischer und praktisch ausgeführt von einem fleißigen Team konnte am vergangenen Wochenende allerhand Müll gesammelt werden.

Drei Müllsammelteams mit jeweils einem Traktor waren am Samstag in und um Kirchheim unterwegs, um in den Fluren alles einzusammeln, was die Leute wegwarfen. „Man möchte nicht glauben, was die Leute einfach alles aus dem Auto schmeißen“, sagte Susanne Fischer mit einer nicht zu überhörenden Dosis Unverständnis in ihrer Stimme.

Unzählige Flaschen, Plastik, Autoreifen und sogar ein Schuh. Fischer ist dankbar für jede helfende Hand. „Auch kleine Schritte tragen zum großen Ganzen bei!“, sagt die Ortsvorsteherin.

Nach der Sammelaktion gab es noch eine gemeinsame Brotzeit auf einem Freizeitgrundstück in Kirchheim. Der eigene Müll wurde selbstverständlich wieder mitgenommen.