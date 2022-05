Raum Kirchheim: Mann stellt Auto ab und sucht es seither vergeblich

Wegen eines Platten hat ein Mann in der Nacht zum Dienstag am Straßenrand stehen lassen - nur wo genau? (Symbolfoto) © Panthermedia/PhotoTime

Kirchheim - Wer hat rund um Kirchheim einen nachtblauen Opel Mokka gesehen? Auf diese Frage erhofft sich insbesondere der Besitzer hilfreiche Hinweise. Denn nachdem er seinen Opel nach einer Panne am Straßenrand abgestellt hatte, konnte er ihn leider nicht mehr finden.

In der Nacht auf Dienstag war der Mann offenbar im Raum Kirchheim unterwegs gewesen. Als er an seinem Opel Mokka (mit Krumbacher Kennzeichen) einen platten Reifen bemerkte, stellte er den Wagen am Straßenrand ab. Ein anderer Verkehrsteilnehmer habe den Mokka-Fahrer dann mitgenommen und nach Kirchheim gefahren, erzählte er am Dienstag auf der Polizeiwache.

Obwohl sich der Mann laut Polizei rund um Kirchheim auskennt, wusste er aufgrund der Dunkelheit nicht mehr genau, wo er seinen Opel abgestellt hatte. Nach eigenen Angaben war er im Bereich Eppishausen, Kirchheim oder Haselbach unterwegs.

Nun hofft die Polizei, dass die Bevölkerung etwas gesehen hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Mindelheim zu melden unter Tel. 08261/7685-0.

wk