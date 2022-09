Reaktivierung der Staudenbahn: Landrat Eder und MdL Pohl beim Verkehrsminister

Besuchten Verkehrsminister Christian Bernreiter (Mitte) in München: MdL Bernhard Pohl (links) und Landrat Alex Eder (rechts). © Büro Pohl

Unterallgäu – Wie einige Bürgermeister und CSU-Vertreter aus dem Landkreis zuletzt (der Wochen KURIER berichtete) haben sich auch die Freien Wähler mit Bayerns Verkehrsminister ­Christian Bernreiter zum Thema Staudenbahn ausgetauscht. In München zu Gast waren – offenbar noch vor dem CSU-Treffen mit Bernreiter in Ettringen – Landrat Alex Eder und MdL Bernhard Pohl. Ihr Ziel ist es, eine durchgängige Schienenverbindung zwischen Bad Wörishofen und Augsburg zu schaffen.

Nachdem jahrelang nichts entscheidend vorangegangen ist, keimt derzeit neue Hoffnung auf: Im Staatshaushalt sind für die Reaktivierung von Bahnstrecken Gelder vorhanden, außerdem soll der Teilabschnitt von Augsburg bis Langenneufnach ertüchtigt werden.



Es gibt allerdings nach wie vor große Hürden. Der Freistaat Bayern wird über die Bayerische Eisenbahngesellschaft erst dann Züge bestellen, wenn die Strecke ertüchtigt ist und der Betrieb dauerhaft rentabel erscheint. Dabei geht es insbesondere um eine positive Prognose, dass auf der Strecke täglich mindestens 1.000 Reisenden-Kilometer pro Kilometer betriebener Strecke erreicht werden. Außerdem muss der Nutzen die Kosten übersteigen.



„Das Kriterium mit 1.000 Fahrgästen täglich ist eine Prognose­entscheidung. Dabei muss man allerdings schon auch ins Kalkül ziehen, dass zukünftig wesentlich mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen sollen und auch werden. Dabei spielt neben einer positiven Bevölkerungsprognose auch das Thema der Energiekosten eine Rolle“, betont Bernhard Pohl, stellvertretender Vorsitzender der Freie Wähler-Landtagsfraktion. „Auch die Ertüchtigung des Teil­abschnitts von Augsburg nach Langenneufnach wird uns hier in die Karten spielen.“

Eder sieht „Win-Win“

Landrat Eder richtet seinen Blick auf die Nutzen-Kosten-Untersuchung. Als Bauingenieur kennt er diese Materie aus seiner früheren beruflichen Praxis. „Wir benötigen zunächst eine Grobeinschätzung, ob es für das Vorhaben eine realistische Chance gibt. Erst danach macht es Sinn, über die Beauftragung einer Detailanalyse zu entscheiden, die zwischen 200.000 und 300.000 Euro kosten wird. Sollte es dazu kommen, sehe ich aber finanziell auch den Staat in der Pflicht, der schließlich der Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs ist.“



Der Landrat sieht auch weitere Herausforderungen auf den Landkreis zukommen, wenn das Projekt Gestalt annimmt: „Ich halte eine Bahnverbindung über die Landkreisgrenze nach Augsburg für einen echten Gewinn. Allerdings müssen wir dann auch unser ÖPNV-Konzept entsprechend anpassen. Es muss am Ende eine Win-Win-Situation entstehen, wo sich Bahn und Bus ergänzen“, betont der Unterallgäuer Kreischef.



Verkehrsminister Bernreiter wies in dem Gespräch unter anderem auf gestiegene Stromkosten beim Bahnbetrieb hin. Er benötige zusätzliche Haushaltsmittel in erheblicher Höhe, um die jetzigen Strukturen des Schienenverkehrs in Bayern aufrechtzuerhalten. Pohl nimmt diese Sorge ernst, hält aber auch dagegen: „Wir haben nach wie vor ein tendenzielles Ungleichgewicht zwischen der Förderung unserer Metropolen und dem ländlichen Raum. Daher sind Verkehrsprojekte wie die Staudenbahn, auch wenn sie pro Fahrgast mehr kosten als die Münchner U- und S-Bahn, trotzdem förderungswürdig. “

