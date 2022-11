Neue Kooperationen

Regionaler Arbeitstisch am Landratsamt: Menschen mit Handicap im Fokus

Die Teilnehmer des Regionalen Arbeitstisches waren zuletzt im Landratsamt zu Gast und tauschten sich untereinander sowie mit Landrat Alex Eder (hinten rechts) aus. © Kiefersauer

Unterallgäu – Seit 15 Jahren gibt es den Regionalen Arbeitstisch, einen Zusammenschluss von Organisationen und Fachleuten, die sich alle um die Integration von Menschen mit Handicap auf dem Arbeitsmarkt kümmern. Zuletzt kam die Runde im Landratsamt zusammen.

Üblicherweise treffen sich die Teilnehmer zum fachlichen Austausch mit den Unternehmern direkt vor Ort, also in den Unterallgäuer Handwerks- und Industriebetrieben. Diesmal aber begrüßte Landrat Eder den „Regionalen Arbeitstisch“ in seinem Haus und freute sich über positive Informationen. Denn wie im Gespräch deutlich wurde, ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt weiterhin erfreulich – davon berichteten die anwesenden Vertreter von den Integrationsfachdiensten, von der Agentur für Arbeit, vom Jobcenter, von der Rentenversicherungsanstalt und von den Förderzentren.



So finden immer mehr Menschen mit Handicap Hilfe über besondere Projekte wie „INTEGRAmensch“, die Lebenshilfe oder über geschützte Reha-Maßnahmen – und auf diesem Weg schließlich einen neuen, erfüllenden Job. Gestützt wurde diese Aussage auch durch die Zahlen von Dennis Siebert vom Reha-Team der Agentur für Arbeit in Kempten-Memmingen. Der Arbeitsmarkt ist in seinen Augen stabil, die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung ist relativ unverändert auf niederem Niveau. Auch im Landratsamt, so berichteten Ingrid Arnold (Leiterin des Sachgebiets Personalmanagement) und ­Monika Sirch (Vertrauensperson der Schwerbehinderten), seien unter den 530 Mitarbeitern auch 28 Personen mit Handicap. Damit liege man über dem Soll.

Ursula Kiefersauer, seit 2014 Integrationsbeauftragte der Stadt Mindelheim und Anna Birk (Behindertenbeauftragte der Stadt Memmingen), die zu dieser 22. Tagung eingeladen hatten, freuten sich zusammen mit Marianne Mayer (Vorsitzende des Inklusionsbeirates) über diese positive Entwicklung. Diese müsse nun aber fortgeführt werden, forderte Kiefersauer.

Neue Kooperationen

Deswegen wurde auch über die Zusammenarbeit mit dem Unterallgäuer Inklusionsbeirat beraten. Gerade die Fachkompetenz der Mitglieder des Regionalen Arbeitstisches und die rasche Verzahnung und Vernetzung bei allen Fragen soll für die Arbeit des Inklusionsbeirates genutzt werden. Über verschiedene Modelle der Zusammenarbeit wurde bereits nachgedacht und diskutiert. Eine Entscheidung soll beim nächsten Arbeitstreffen im Frühjahr 2023 bei der Firma Goldhofer in Memmingen gefällt werden.