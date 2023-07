Reichsbürgerin in Türkheim verhaftet

Teilen

Die Polizei hat eine per Haftbefehl gesuchte Frau in Türkheim festgenommen. (Symbolbild) © IMAGO/Marius Bulling

Türkheim - Am Dienstagvormittag haben Polizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau bei ihrem Arbeitgeber in Türkheim besucht und verhaftet. Die Reichsbürgerin soll bei ihrer Festnahme erheblichen Widerstand geleistet und dabei einen Polizisten leicht verletzt haben.

Wie die Polizei Bad Wörishofen mitteilt, war die Frau vom Amtsgericht Kempten zu einer Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitstrafe von 50 Tagen verurteilt worden. Da sie weder die Geldstrafe bezahlte noch die Freiheitsstrafe (trotz ergangener Ladung) antrat, erging der Haftbefehl gegen die Frau.

Als Polizisten der PI Bad Wörishofen die Frau am Dienstag bei ihrer Arbeitsstelle antrafen, nahmen sie sie fest. Dabei soll die Frau laut Schilderungen der Beamten „erheblichen Widerstand“ geleistet haben, weshalb die Einsatzkräfte sie fixierten. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Die Frau wurde in eine JVA gebracht. Ein Polizeisprecher beschreibt sie als Reichsbürgerin. „Während des kompletten Einsatzes ließ die Frau durchblicken, dass sie den Staat und sein Rechts- und Wertesystem ablehnt“, heißt es von der Polizei wörtlich.

Die Widerstandshandlung gegen die Polizei hat nun weitere Ermittlungen zur Folge.