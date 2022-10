„Reinspaziert“: Eröffnung des ersten Selbstbedienungsladens in Wiedergeltingen

Von: Melanie Springer-Restle

Florian Hienle (rechts) und seine Partnerin freuten sich über den regen Andrang am Tag der Eröffnung des neuen Selbstbedienungsladens „Reinspaziert“ in Wiedergeltingen. Zur Eröffnung gab es neben Bier und Sekt auch frisch gegrillten Steckerlfisch. © Springer-Restle

Wiedergeltingen – Am vergangenen Wochenende machte Wiedergeltingen in puncto Nahversorgung einen großen Schritt nach vorn. Zur Eröffnungsfeier des ersten Selbstbedienungsladens „Reinspaziert“ kamen Alt und Jung. Auch die ersten Einkäufe wurden bereits getätigt.

Für einen Samstagvormittag ist es ungewöhnlich, viele Menschen pilgernd auf den Straßen zu sehen. Doch genau das war am vergangenen Samstag in Wiedergeltingen der Fall. Nicht nur getrieben vom Duft nach frisch gegrilltem Steckerlfisch, sondern auch von der Neugierde machten sich viele auf den Weg, um Flori´s Selbstbedienungsladen „Reinspaziert“ zu inspizieren. Wie würde der Selbstbedienungsladen wohl innen aussehen? Wie funktioniert das Prinzip? Kommen auch ältere Menschen mit dem Bezahlsystem zurecht? All diese Fragen und mehr wurden am Samstag beantwortet. Initiator und Ladeninhaber Florian Hienle freute sich über das rege Interesse. Seine Eltern standen ihm tatkräftig zur Seite.

Mehr als 600 Artikel für den täglichen Bedarf stehen hier zum Verkauf. © Springer-Restle

Große Auswahl

Hienle führte seine Kunden in spe durch die Räumlichkeiten und erkläuterte das Konzept: Einkaufen wie im Supermarkt, Ware an der Kasse selbst erfassen, Zahlungsart wählen und fertig. In seinem Laden hat Hienle über 600 Artikel des täglichen Bedarfs untergebracht: Neben frischem Obst und Gemüse, Konserven aller Art, Hygieneartikeln und Gewürzen war in den Regalen sogar noch Platz für Schaschlikstäbchen. Hienle arbeitet hauptsächlich mit regionalen Partnern zusammen. In einem Nebenraum verkauft und produziert Michaela Wolf in Kooperation mit „Reinspaziert“ selbstgemachte Nudeln, die auch Teil des Sortiments sind.

Inhaber Florian Hienle erklärt auch älteren Menschen gern das Zahlsystem mit der Guthabenkarte. © Springer-Restle

Die anfängliche Skepsis, einiger, vornehmlich älterer Kunden konnte Hienle schnell ausräumen: Erstens ist das Gebäude barrierefrei und zweitens ist selbst das unkonventionelle Zahlsystem schnell erklärt. Für die ältere Generation empfiehlt sich eine Kundenkarte, die mit Guthaben aufgeladen und dann als Zahlungsmittel verwendet werden kann. „Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach“, feixte ein älterer Kunde. Und ganz sich selbst überlassen bleiben die Kunden nicht. Jeweils montags und donnerstags ist jemand vom Verkaufsteam in den sogenannten Servicezeiten zwischen 17.30 und 18.30 Uhr vor Ort. Der Verkauf von Alkohol erfolgt aus Jugendschutzgründen nur über eine registrierte Kundenkarte.