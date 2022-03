Reizthema Hundehaufen: Warum es den Landwirten stinkt

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

An Wegrändern und auf landwirtschaftlichen Flächen kommt es regelmäßig zu Verschmutzungen durch Hundekot. Das liegt an der Unbedarftheit der Hundehalter, die entweder zu bequem sind, die Haufen zu entsorgen, oder sich der Konsequenzen nicht bewusst sind. © Springer-Restle

Unterallgäu – Es gibt kaum ein Gemeindeblatt im Landkreis, in dem Hundebesitzer noch nicht aufgefordert wurden, die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners zu beseitigen. Nicht nur Spaziergänger echauffieren sich über die Hundehaufen, die zahlreiche Wege säumen. Auch Landwirte ärgern sich regelmäßig über Hundhaufen auf ihren Feldern, Wiesen und Äckern. Doch warum? Diese Frage versucht der Wochen KURIER im Gespräch zu beantworten.

Es könnte so einfach sein, wenn man sich an dem Philosophen Immanuel Kant orientiert. Letzterer versuchte der Gesellschaft mit seinem Prinzip des „kategorischen Imperativs“ eine Richtlinie für moralisch korrektes Handeln an die Hand zu geben. Sein Credo: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Für alle uneinsichtigen Hundebesitzer heißt das übersetzt: „Stellt Euch vor, jeder würde – mit Verlaub – einfach einen Haufen an den Wegrand oder mitten aufs Feld setzen. Wollt Ihr das wirklich? Wenn nicht, dann räumt doch bitte auch die Haufen Eurer Vierbeiner weg!“ Doch diese Einsicht teilt nicht jeder. Vielleicht auch, weil das Verständnis für etwaige Konsequenzen fehlt.



Vom Unwissenden zum Täter

Ich bin selbst Hundebesitzerin und orientiere mich gern an Immanuel Kant. Doch vor Kurzem gab es einen Zwischenfall, der mich dazu bewog, dem Ärgernis der Landwirte über unfolgsame Hundebesitzer auf den Grund zu gehen. Die Situation war folgende: Eine Freundin, die aus einem Biobauernhof stammt, und ich gingen spazieren. Auch mein Hund war dabei. Irgendwann machte er mitten auf eine von Maulwurfshügeln übersäte Wiese. Die Konsistenz des Kots war eher flüssiger Natur, was das Eintüten schwierig machte. Die Tatsache, dass es Winter war und die Landwirtschaft zu dieser Zeit gewöhnlich ruht, sowie der Aggregatzustand der Hinterlassenschaft führten mich zu der tollkühnen Entscheidung, nichts weiter zu tun.



Das sorgte bei meiner Freundin für Empörung. Ich sei verantwortungslos, wenn ich den Kot nicht umgehend beseitige, warf sie mir vor. Ich verteidigte mein Handeln mit der angeführten Argumentation. Diese entkräftete sie umgehend durch die Behauptung, der Kot gehe irgendwann ins Erdreich und das Gras, das auf der Wiese wachse, werde durch den Kot massiv kontaminiert, was wiederum zu gravierenden Erkrankungen der Kühe führen könne, die im Frühjahr auf der Weide fressen würden.



Uff! Das tat weh, bin ich doch bemüht, eine gute Bürgerin zu sein. Meistens. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Dünnpfiff meines Hundes wirklich derartige Auswirkungen haben würde und ich am Ende schon die ein oder andere Kuh auf dem Gewissen habe. Deshalb kontaktierte ich Dr. Reinhard Bader, den stellvertretenden Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim, in der Hoffnung, er könne mir seine Erkenntnisse über Bodenkunde näherbringen.



Wie schädlich ist Hundekot für die Kühe?

Laut Bader wurde die Aufregung unter den viehhaltenden Landwirten vor einigen Jahren von Berichten ausgelöst, wonach der Abort bei Kühen von dem durch Kot hinterlassenen Hundeparasiten „Neospora caninum“ verursacht worden sei. Der Parasit könne dazu führen, dass Kälber tot geboren werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund aus privater, nicht bäuerlicher Haltung, über seinen Kot diesen Parasiten übertrage, sei zwar eher gering, aber nicht auszuschließen. Verunreinigtes Futter wie Gras, Heu und Silage können Kühe krank machen. Die Rechtsprechung schützte das Privatgrundstück vor Betreten und Verschmutzung.

Im Hundekot können ferner andere Erreger wie Salmonellen oder der Hundebandwurm vorhanden sein. Ein positiver Salmonellenbefund in einer Milchviehherde würde auf alle Fälle Milchliefersperren nach sich ziehen. Zudem mache Hundekot das Futter empfindlicher für Verderb und beeinträchtige so die Qualität, Schmackhaftigkeit und Lagerfähigkeit des Rinderfutters. Folge schlechter Futterqualität können somit Verdauungsstörungen, fütterungsbedingte Totgeburten und Euterentzündungen sein.



Das Friedrich-Löffler-Institut weise ferner darauf hin, so Bader, dass Hundekot aus hygienischen und ästhetischen Gründen grundsätzlich nicht in das Futter für Lebensmittel liefernde Tiere gehöre. Das Betreten und Verunreinigen von landwirtschaftlich genutzten Flächen sei daher gesetzlich untersagt. Die Rechtsprechung verweist hier auch auf Paragraph 1004 BGB (Anspruch auf Unterlassung) bzw. auf Paragraph 823 BGB (Schadenersatz). Demnach seien Hundehalter sogar für die Entsorgung des Kots verantwortlich.



Was passiert mit Kot, der im Feld liegen bleibt?

Kot bestehe, so Bader, weitestgehend aus organischem Material und wird über Organismen wie Pilze und Bakterien und Bodenlebewesen zersetzt. Als Endprodukt bleiben Nährstoffe übrig, die den Pflanzen unter anderem wieder zum Aufbau von organischer Substanz zur Verfügung stehen. Die vollständige Zersetzung von Kot dauert etwa drei bis vier Monate. Voraussetzung ist ein humusreicher Boden, der genügend Mikroorganismen und Bodentiere enthält. Daneben spielen klimatische Verhältnisse wie Feuchtigkeit und Wärme eine entscheidende Rolle für die Abbaugeschwindigkeit des organischen Materials. Auf Eis beispielsweise findet kein Verrottungsprozess statt. Wegen der niedrigen Prozesswärme, die bei der Zersetzung entsteht, werden mögliche Krankheitserreger wie Wurmeier nicht in ausreichendem Maße abgetötet. Hat sich der Kot erst zersetzt, ist vereinfacht gesagt, alles gut, denn Parasiten, Wurmeier und dergleichen können, so Bader, nicht über die Wurzel aufgenommen werden. Aber wer garantiert dafür, dass die vollständige Zersetzung der Hundehaufen vor der Ernte erfolgt ist? Niemand.

Hundebeutel gehören nicht in den Biomüll!

Auch der Ordnungsamtsleiter der Stadt Mindelheim, Ralf Müller, kann ein Lied von unfolgsamen Hundebesitzern singen – einen Blues, versteht sich. Gegen die schwarzen Schafe unter den Hundehalter vorzugehen, sei allerdings schwierig, denn man müsse sie auf frischer Tat erwischen.



Müller berichtet auch von Beschwerden von Augenzeugen, die berichteten, dass manche Hundebesitzer mit dem Auto auf den Feldweg fahren, ihren Hund kurz aussteigen und sein Geschäft verrichten lassen und dann wieder heimfahren, ohne sich um die Hinterlassenschaften zu kümmern.



Für Gassigeher hat sich in Mindelheim in den letzten Jahren durch das Aufstellen von Hundebeutelspendern viel getan. Dadurch habe die Stadt, so Müller, eine deutliche Verbesserung erzielen können. Derzeit gibt es 25 Beutelspender in und um Mindelheim. Circa sechs neue Spender kämen jedes Jahr dazu. Die Stadt sei bemüht, auch hoch frequentierte Gassirunden mit Beutelspendern zu bestücken - im Idealfall so, dass die Hundehalter die eingetütete Hinterlassenschaft von Fiffi auch halben Weg entsorgen können. Für günstige Standorte gehen, so Müller, auch immer wieder Tipps aus der Bevölkerung ein. „Die Liste der gewünschten Standorte ist lang“, berichtet Müller. Die Stadt Mindelheim beabsichtige, die Standorte der Tütenspender zu digitalisieren, sodass Hundehalter sich künftig vorab über die Entsorgungssituation informieren können.



Warum ausgerechnet Plastikbeutel?

Bei der Wahl der Beutel habe man sich in Mindelheim bewusst für die klassischen Beutel aus Plastik entschieden, was Greta Thunberg sicherlich Tränen in die Augen treiben würde, denn mittlerweile gibt es auch biologisch abbaubare Beutel, die sich nach einer Weile von selbst zersetzen.



Doch genau diese Beutel landeten häufig im Biomüll, weil die Besitzer offenbar dachten, dass sich nicht nur der Beutel zersetzt, sondern auch der Kot. Dem ist aber nicht so. Fäkalien haben im Biomüll nichts verloren. Einzig und allein die Restmülltonne sei der korrekte Entsorgungsort für die Beutel – egal, ob biologisch abbaubar oder nicht.



Der kleine Knigge für Hundebesitzer

Was ist nun das Fazit für vorbildliche Hundebesitzer und alle, die es noch werden wollen? Erstens: Auf landwirtschaftlichen Flächen müssen Hundehaufen zwingend eingesammelt werden. Zweitens: An Wegrändern sollen die Hinterlassenschaften allein schon aus Rücksicht auf Spaziergänger entfernt werden. Drittens: Hundebeutel gehören nicht in den Biomüll, sondern in den Restmüll. Wer diese drei Punkte beachtet, bekäme auch sicher den Segen von Immanuel Kant.