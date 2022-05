Rekord-Mai am Allgäuer Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit im Unterallgäu ist im Mai weiter gesunken – auf jetzt nur noch 1,8 Prozent. © wk

Mindelheim – Am Arbeitsmarkt herrscht derzeit eine echte Ausnahmesituation – im Grunde kein Geheimnis, aber die Mai-Zahlen liefern nun weitere Rekorde: Noch nie war die Zahl offener Arbeitsstellen im Allgäu so groß wie derzeit – dem gegenüber steht die niedrigste Arbeitslosigkeit (Mai-Vergleich) seit 1998 (!).

„Seit mindestens 25 Jahren hatten wir noch nie eine so niedrige Arbeitslosenquote im Mai“, sagt die Chefin der Kempten-Memminger Arbeitsagentur Maria Amtmann. „2,2 Prozent – das ist Rekord. Damit einhergehend ist die Zahl arbeitsloser Allgäuer unter 9.000 gerutscht – sie lag zum Stichtag im Mai bei 8.613.“ Mindestens ebenso rekordverdächtig ist die Zahl der offenen Arbeitsstellen: 8.212 – so viele, wie noch nie. „Das stellt die Unternehmen allerdings vor riesige Herausforderungen“, erklärt Amtmann. „Viele wissen nicht, wie sie ihr Arbeitsaufkommen mit ihrem derzeitigen Personalstamm bewältigen sollen – es fehlen dringend Fach- und Arbeitskräfte. Davon sind viele Branchen betroffen – bei weitem nicht nur Pflege und Hotel/Gastronomie.“



Die ukrainischen Geflüchteten schlagen sich in den Arbeitslosenzahlen derzeit noch nicht nieder. „Dies wird sich im Juni voraussichtlich ändern, wenn viele Geflüchtete, die ja im Regelfall ab dem 1. Juni Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung haben, bei den Jobcentern arbeitslos gemeldet sein werden,“ führt Amtmann aus. „Um welche Zahlengrößen es sich handeln wird, ist derzeit nicht mit Sicherheit zu sagen, da sich noch nicht alle Geflüchteten bei den Jobcentern gemeldet haben und viele auch in andere Regionen oder wieder zurück in ihre Heimat gereist sind. Es ist mit einer Fluktuation zu rechnen.“

Unterallgäu: Arbeitslosigkeit und offene Stellen halten sich die Waage

Noch krasser als im Allgäu-Vergleich stellt sich die Situation im Landkreis dar: 1.528 Unterallgäuer waren im Mai arbeitslos gemeldet – 99 Personen bzw. 6,1 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank damit um 0,1 Punkt auf 1,8 Prozent. Die Firmen meldeten der Arbeitsagentur derweil 373 neue vakante Stellen – 31 Stellen bzw. 9,1 Prozent mehr als noch im April. Der gesamte Stellenbestand sank um 38 Stellen (minus 3,2 Prozent) auf 1.528. Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage bei den „sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen inkl. Arbeitnehmerüberlassung“ (640 zu besetzende Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (324 Stellen), im Baugewerbe (163 Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (144 Stellen) sowie im Handel (142 Stellen).

wk