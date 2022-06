Repair-Café startet in Türkheim

Teilen

Auch Elektrogeräte können im Türkheimer Repair Café unter fachmännischer Anleitung repariert werden.jpg © Panthermedia

Türkheim – Was macht man mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Oder mit einem Fahrrad, bei dem das Rad schleift? Wegwerfen? Nicht beim Repair Café – dieses läuft am kommenden Samstag, 25. Juni, in Türkheim an.

In Jugendtreff Coroa (unter dem Kino) dreht sich am kommenden Samstag alles ums Reparieren. Zwischen 14 und 16 Uhr stehen verschiedene ehrenamtliche Reparateure parat, um kostenlos bei allen möglichen Reparaturen zu helfen. Zudem sind verschiedene Werkzeuge und Materialien vorhanden. Die Idee des Repair Cafés: Besucher bringen ihre kaputten oder funktionsuntüchtigen Gegenstände mit, beispielsweise Toaster, Lampen, Föhne, Fahrräder oder Spielzeug. „Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Reparatur gelingt. Die Fachleute im Repair Café wissen sich fast immer eine Lösung“, verspricht Reinhard Schneider.



Indem er Werbung fürs Reparieren macht, möchte der Bund Naturschutz zur Reduzierung von Müll beitragen. Das ist sehr notwendig, finden Clemens Plebuch und Reinhard Schneider„In Deutschland werfen wir unfassbar viel weg. Auch Gegenstände, denen fast nichts fehlt und die nach einer einfachen Reparatur wieder ordentlich zu gebrauchen wären. Leider stecht das Reparieren vielen Menschen nicht mehr im Sinn. Mit dem Repair Café wollen wir das ändern.“

Menschen zusammenbringen

Das Repair Café ist auch dazu gedacht, Menschen in der Nachbarschaft auf neue Art und Weise wieder miteinander in Kontakt zu bringen, sodass sie entdecken, wie viel Wissen und praktische Fähigkeiten eigentlich vorhanden sind: „Wenn man gemeinsam mit einem bis dahin unbekannten Nachbarn ein Fahrrad, einen CD-Spieler oder ein Stecker repariert hat, sieht man diese Person doch mit anderen Augen, wenn man ihr das nächste Mal auf der Straße begegnet. Zusammen etwas reparieren, kann zu ganz tollen Kontakten in der Nachbarschaft führen.“



Plebuch und Schneider weisen ebenfalls darauf hin, dass eine Reparatur auch Geld und kostbare Grundstoffe einspart und zudem zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beiträgt. „Aber wir wollen mit dem Repair Café vor allem zeigen, dass Reparieren Spaß macht und oft ganz einfach ist.“