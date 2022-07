Rotary Club Mindelheim: Neuer Präsident verrät seine Pläne

Teilen

Ehemaliger und neuer Rotary Präsident mit ihren First Ladies (v. links): Roman Albrecht mit seiner Frau Waltraud übergeben die Charter-Rolle an Frank Aschenbrenner mit seiner Frau Andrea. © Putz

Mindelheim – Der Mindelheimer Rotary Club hat einen neuen Präsidenten. Unter dem Motto „Lasst uns gemeinsam nach vorne schauen“ thront fortan Frank Aschenbrenner an der Vereinsspitze. Er löst Roman Albrecht ab.

Auch wenn Corona seinem Motto „Miteinander persönlich reden” oft einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte und viele Termine in Videokonferenzen stattfinden mussten, zog Past-Präsident Roman Albrecht eine positive Bilanz zu seiner Amtszeit: Die Aktenschredder-Aktion im Oktober 2021, der Verkauf des Rotary Adventskalender im Dezember, die Müllsammel-Aktion und einige weitere Events brachten zahlreiche Spenden ein.

Mindelheim: 60 Freiwillige sammeln 182,4 Kilogramm Müll Fotostrecke ansehen

So konnte der Rotary Club Mindelheim im vergangenen Jahr rund 40.000 Euro an (Kultur-)Vereine aus dem Unterallgäu, lokale Umweltprojekte, für Kinder-Fahrradhelme und an Bedürftige aus der Region übergeben. „Ich freue mich sehr, dass wir mit unseren Aktionen vor allem hier bei uns Gutes tun konnten, für die Corona gebeutelte Kultur und vor allem auch für die Umwelt“, so Albrecht. Er übte auch Kritik: „Wir müssen mehr auf Nachhaltigkeit setzen: von den 2.000 Bäumen, die wir bei unserer gemeinsamen Aktion mit unserer Nachwuchsorganisation Rotaract Bad Wörishofen-Mindelheim gepflanzt haben, sind sehr viele durch Wildbiss und Umwelteinflüsse kaputt gegangen. Da müssen wir bei zukünftigen Projekten mehr dran bleiben.”

Das will der neue Präsident des Rotary Clubs Mindelheim, Frank Aschenbrenner, auch gleich aufnehmen: „Das regionale Spenden-Engagement vor allem im Bereich Kultur und Umwelt will ich als roten Faden weiterführen und dabei noch mehr auf die Nachhaltigkeit unserer Aktionen setzen”, so Aschenbrenner. So wird es unter anderem auch 2022 wieder eine Aktenschredder-Aktion (21. Oktober) geben, einen Adventskalender und eine Umwelt-Aktion, deren Erlöse wieder Umweltprojekten, Kultur und Bedürftigen zugute kommen werden.



„Zusammen nach vorne schauen” – unter diesen Leitspruch stellt Aschenbrenner sein Jahr als Präsident: Er wolle Mitgliederpflege betreiben, Inklusion ermöglichen und in enger Zusammenarbeit mit der Nachwuchsorganisation Rotaract für die Zukunft des Clubs sorgen, so Aschenbrenner. Ein Aspekt, den er sich bei der Werbung neuer Mitglieder auf die Fahne schreibt, ist die Diversität: „Wir brauchen mehr Frauen, als Referentinnen bei Vorträgen, aber vor allem auch als Mitglieder. Es gibt viele starke Frauen da draußen, die brauchen wir dringend in unserem Club“, erklärt Aschenbrenner. Für die Inklusion müsse der Rotary Club Strukturen schaffen.

pum