Rotary Club Mindelheim organisiert wieder Daten-Schreddern auf der Schwabenwiese

Nachdem die Schredderaktion im letzten Jahr ein Erfolg war, will der Rotary Club das Angebot auf der Schwabenwiese auch heuer wiederholen. © Putz

Mindelheim – Der Rotary Club Mindelheim will wieder örtliche Vereine mit Spenden unterstützen – diesmal die Musik- und Sportvereine im Unterallgäu. Dazu organisieren die Rotarier am nächsten Freitag, 21. Oktober, von 13 bis 16 Uhr bereits zum vierten Mal eine Daten-Schredder-Aktion auf der Mindelheimer Schwabenwiese.

Sowohl Unterallgäuer Privat- als auch Geschäftsleute können ihre alten Akten und Datenträger hier gegen eine kleine Spende professionell und datenschutzkonform vernichten lassen. Jeder, der seine Akten oder Datenträger zum Schreddern abliefert, kann seinen Lieblingsverein angeben. Aus dieser Liste der Vereine suchen die Mindelheimer Rotarier dann zehn aus, die jeweils mindestens 500 Euro aus dem Spenden-Erlös bekommen.



Alte Kontoauszüge, Rechnungen, Korrespondenz mit Krankenkassen und Versicherungen, Lohnbescheinigungen, Personalakten, CDs/DVDs und Festplatten – egal ob im Privathaushalt oder in der Firma, jeder hat sensible Daten irgendwo gelagert, die datenschutzkonform entsorgt werden sollten. All das kann man bei der Schredderaktion des Rotary Clubs abgeben. Sämtliches Material werde vertraulich nach aktuellen Sicherheitsstandards in der Schutzklasse 2 und Sicherheitsstufe 3 entsorgt, betont der Rotary Club. Dabei hilft auch die Kemptener Entsorgungsfirma Dorr, die wieder Personal, Container und Entsorgungsfahrzeug unentgeltlich zur Verfügung stellt. Die Entsorgung ist für die Anlieferer kostenlos, der Rotary Club bittet aber um Spenden.



„Die Unterstützung der lokalen Vereine mit dieser Aktion ist letztes Jahr so gut angekommen, dass wir das dieses Jahr wieder so machen wollen. Denn wir brauchen unsere Vereine, gerade in Zeiten wie diesen ist die Gemeinschaft in den Vereinen extrem wichtig”, erklärt Frank Aschenbrenner, Präsident des Rotary Clubs Mindelheim. Organisator Stefan Drexel von den Rotariern ergänzt: „Letztes Jahr haben wir bei der Übergabe der insgesamt 5.000 Euro an örtliche Kulturvereine gesehen, wie gut das bei den Vereinen ankommt und wie wichtig diese Unterstützung für unsere Gesellschaft ist. Und auf der anderen Seite kann man seinen Datenmüll quasi kostenlos und professionell entsorgen lassen. Also ist diese Aktion eine Win-Win-Situation.”



Bei der letzten Schredderaktion konnten 7,12 Kilogramm CDs, 4 Kilogramm Disketten, 300 Gramm Röntgenbilder, zwölf Speichersticks, 58 Festplatten und 3,65 Tonnen Akten gesammelt werden. Mit den daraus resultierenden Spendengeldern wurden zehn Kulturvereine aus der Region bedacht.

pum