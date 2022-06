Rotary Club Mindelheim spendet über 10.000 Euro an Kulturvereine und Umweltprojekte

Die rund 35 anwesenden Vereinsvertreter und Organisatoren freuten sich über die gelungenen Spendenaktionen des Rotary Club Mindelheim. Unter anderem ein Datenschreddern und eine Müllsammelaktion haben 10.000 Euro in die Vereinskassen gespült. © Rotary Club Mindelheim

Mindelheim – Zehn lokale Kulturvereine konnten sich zuletzt im Rahmen einer kleinen Feierstunde jeweils über eine 500 Euro-Spende vom Rotary Club Mindelheim freuen. Das Geld wurde bei der Aktenschredder-Aktion im vergangenen Herbst gesammelt und jetzt – verspätet durch Corona – an die Vereine übergeben. Dabei wurden auch die aufgerundeten 3.000 Euro Spenden aus der Müllsammelaktion des Rotary Clubs Ende April (der Wochen KURIER berichtete ausführlich) an drei lokale Umweltprojekte übergeben. Und eine Spende von 2.500 Euro ging an die Senioren-WG in Salgen. Dritter Bürgermeister Roland Ahne lobte das Engagement von Vereinen und Projekten und bedankte sich beim Rotary Club Mindelheim für deren Unterstützung in der Kreisstadt und dem Unterallgäu.

Pro Jahr sammelt der Rotary Club eigenen Angaben zufolge rund 30.000 bis 35.000 Euro an Spenden durch verschiedene Aktionen und gibt das Geld in selber Höhe an internationale, karitative und soziale Projekte, aber vor allem auch an Hilfsbedürftige, Vereine und Institution aus der Region weiter. Das erklärt der amtierende Rotary Präsident Roman Albrecht.

Schreddern für 5.000 Euro

Eine solche Spenden-Aktion war beispielsweise das große Akten- und Datenschreddern auf der Schwabenwiese vergangenen Herbst. Dabei konnten Besucher ihre Aktenordner und Datenträger mit sensiblen, nicht mehr benötigten Daten, an der Schwabenwiese abgeben, die Daten vor Ort professionell durch die Firma Dörr vernichten lassen und dafür eine kleine Spende da lassen und einen Verein angeben. Am Ende des Tages waren dann 4,5 Tonnen Papierakten geschreddert, 12 Kilogramm CDs und DVDs sowie 58 Festplatten vernichtet. Rund 5.000 Euro landeten so in der Spendenkasse.



Als langjähriger Dirigent des Musikvereins Unterkammlach war es Rotary Präsident Roman Albrecht wichtig, mit den Spenden vor allem die von Corona gebeutelten Kulturvereine im Unterallgäu zu unterstützen. „Die Kultur wird leider sehr oft vergessen und dort wird oft auch als erstes der Rotstift angesetzt”, meint Albrecht. Deshalb sei es dem Rotary Club ein Anliegen gewesen, gerade den lokalen Vereinen mit dieser Spende einmal ein dickes Dankeschön für deren wichtiges, ehrenamtliches Engagement zu sagen und sie bei der Nachwuchsarbeit zu unterstützen. Das Lob reichte auch Mindelheims Dritter Bürgermeister Roland Ahne im Namen der Stadt weiter. Auch er dankte dem Rotary Club für die Unterstützung der Vereinsarbeit und vor allem den vielen, fleißigen Vereinen in und um Mindelheim für deren soziales, kulturelles und karitatives Engagement.

Diese Vereine profitieren von der Spende

Vertreter folgender Vereine durften sich je über 500 Euro freuen: der Förderkreis Mindelheimer Museen, die Fanfarengruppe Mindelheim, die Stadtkapelle Mindelheim, der Freundeskreis Alt-Mindelheim, die Kulturfabrik Mindelheim, die Narrenzunft Durahaufa ­Mindlhoim, das Fähnlein Helfenstein, der Förderverein Sebastian Kneipp Museum, der Musikverein Unterkammlach und die Faschingsgesellschaft Siedelonia.



Auch der Aspekt Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist dieses Jahr im besonderen Fokus von Rotary. Daher hat der Club Ende April eine Müllsammelaktion gestartet und für jedes gesammelte Kilo Müll gespendet. Durch die über 180 Kilogramm an gesammeltem Müll kamen in Summe 3.000 Euro an Spenden zusammen. Je 1.000 Euro gehen dabei an den Lehrbienenstand in Warmisried, den Bund Naturschutz Mindelheim für den Kauf von Weiherflächen zur Ansiedlung von Amphibien und an die Wespenberater Jan-Erik und Bettina Ahlborn, die einen Wildbienenlehrpfad unterhalb der Mindelburg errichten.



Und auch eine sozial-karitative Einrichtung nahm eine Spende von 2.500 Euro vom Mindelheimer Rotary Club dankend entgegen: Die Freunde neuer Wege zum Wohnen wie Zuhause e.V.; der Förderverein betreibt in Salgen eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für Senioren. Mit der Spende wird die Einrichtung einen Pflegestuhl anschaffen.



Vereinsvielfalt wird in Gesprächen deutlich

In den Dankesreden der anwesenden Vereinsvertreter wurde deutlich, dass viele Vereine von solchen Spenden abhängig sind, um ihren Vereinszweck und die Nachwuchsarbeit ordentlich auf die Beine stellen zu können. Beim gemütlichen Ausklang fanden es die rund 35 Teilnehmer vor Ort sehr spannend, sich auch mit den anderen Vereinen und Institutionen auszutauschen – und auf diese Weise herauszufinden wer eigentlich hinter welchem Verein steckt und welche Vereinsvielfalt im Unterallgäu gegeben ist. So hat diese kleine Feierstunde auch einen wichtigen Beitrag zur besseren Vernetzung ehrenamtlicher Engagierter im Unterallgäu geleistet.

