Rotary Club spendet E-Rikscha für Seniorenheim, Frewilligenagentur sucht Fahrer

Teilen

Diese E-Rikscha bringt Abwechslung ins Leben von Bad Wörishofens Senioren und Bewegung und frische Luft für die ehrenamtlichen Fahrer. © Schaffenslust

Bad Wörishofen - Das ist so eine wundervolle Idee!“ begrüßt Rosina Falter, stellvertretende Heimleitung des Kreis-Seniorenwohnheims Am Anger, die E-Bike-Rikscha des Rotary Clubs Bad Wörishofen.

Freiwillige Fahrer (auch Nicht-Rotarierer) sind willkommen und bringen damit Bewohnern von Seniorenheimen frischen Wind und Schwung. „Viele Pflegegäste verlassen nach dem Einzug in unsere Einrichtung diese nicht mehr allein. Mit der Rikscha erhalten sie eine wichtige und einzigartige Gelegenheit, neue Impulse und Kontakte zu sammeln“, betont Rosina Falter. Die Freiwilligenagentur Schaffenslust koordiniert die Fahrer und steht mit Rat und Tat zur Seite. Rotarier Lothar Burghardt ist der Ansprechpartner vor Ort.



Die Rikscha ist sehr stabil, nach kurzer Einübung sicher lenkbar und dank zweier Akkus auch über längere Strecken in der Umgebung der Kneippstadt ohne Überanstrengung zu fahren.



Bewegung und gute Tat verbinden

Wer gerne radelt und an der frischen Luft ist, kann damit das Hobby mit einer guten Tat verbinden. Neue Fahrer erhalten vorher eine Einweisung und können frei entscheiden, wann sie nachmittags eine Fahrt übernehmen für circa ein bis anderthalb Stunden – egal, ob wöchentlich, alle zwei Wochen oder einmal im Monat – ein unvergessliches Erlebnis für die Senioren ist damit gesichert!

Die Senioren strahlen vor Glück, wenn sie vorne Platz nehmen und die Fahrt in vollen Zügen genießen können - so wie Maria Prietz: „Das ist super“ - und auf ging’s nach Hartenthal, wo die Dame aus Essen die Berge bewundern konnte. Interessierte Fahrer können sich per E-Mail unter isabel.mangfwa-schaffenslust.de oder Tel. 08331/9613395 melden.

wk