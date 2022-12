Rückblick aufs Jahr 2022: Das Jahr der Leuchttürme in Türkheim

Von: Oliver Sommer

Bürgermeister Christian Kähler (5. v. rechts) und der Gemeinderat haben in diesem Jahr zahlreiche Projekte angestoßen und diskutiert. Bei der Jahresschlusssitzung kam man im Rathaus zusammen. © Sommer

Türkheim – In Türkheim drehte sich dieses Jahr viel um Leuchttürme, den Nachwuchs ebenso wie die Senioren und um den Bürgermeister, der gerade bestätigt wurde. Er sorgt auch dafür, dass seine Bürger nicht ins Schwimmen kommen, egal, ob es um kleine Häuser, große Wehre oder hohe Windräder geht. Manchmal hilft auch nur Kommissar Zufall dabei zu erfahren, wenn Christian Kähler wieder etwas getan hat, was zum Vorteil seiner Kommune sein könnte, oder wie es im Markt so schön heißt: ein Leuchtturmprojekt.

Erstmals ließ er sich heuer auch mit einem besonderen Fußgänger fotografieren und kommt auch schon Mal in Not geratenen Mitarbeitern zu Hilfe. Ihm zur Seite steht ein nicht minder verwegener Kämmerer, der die Zahl derart unter Kontrolle hat, dass diese sich gar nicht mehr trauen, schlecht zu sein.

Keine Krise in Sicht

Wäre da nicht die Energiekrise, die es eigentlich nicht geben sollte – man könnte den Bericht Claus-Dieter Hiemers immer wieder kopieren. Seit bald zwei drei Jahren hat der Türkheimer Kämmerer dieselben, durchwegs positiven Aussichten zu verkünden und muss nur noch die Zahlen anpassen, zumeist nach oben. Steuereinnahmen ebenso wie auch die Zahlen der Bevölkerung, die Christian Kähler gerade erst bekannt gab, wobei es in Türk­heim aufwärts geht: mehr Eheschließungen, mehr Geburten und weniger Sterbefälle. Doch nicht nur in diesem Punkt ist der Markt ein Vorbild (quasi Leuchtturm) im Unterallgäu. Wann immer sich ein Unternehmer mit seinem Projekt im Gemeinderat vorstellt, heißt es schon nach Kurzem, das sei ein Leuchtturmprojekt, egal ob Autohaus, Recyclinghof oder Seniorenwohnen.



Zum Schluss wurde sogar die gute alte Feuerwehr zu einem Leuchtturmhaus, das die Bürger ansteuern sollten, wenn es zum Blackout kommen sollte. Und zur Überraschung aller könnte die gesamte Kommune ein Leuchtfeuer in dunklen Zeiten eines Stromnetzzusammenbruchs sein, liefert doch die Wertach mit ihren beiden Kraftwerken so viel Strom, um damit die wichtigste Infrastruktur am Laufen zu halten und den einen oder anderen Haushalt.



Das Türkheimer Feuerwehrhaus soll als Anlaufstelle für die Bürger im Falle eines Blackouts dienen. © Sommer

Der Markt gehört, wie so viele andere Orte entlang der A 96, zu den ausgewählten Orten mit einer niedrigen Gewerbesteuer, ausreichend Platz und vor allem Weitsicht der Akteure, um neue Projekte zu verwirklichen. So ist es kein Wunder, dass Autohäuser ihren Standort aufgeben, um im Markt präsent zu sein und alteingesessene Betriebe gerne ihr Portfolio erweitern würden. Wie jener Recyclingbetrieb unweit der Autobahn, wo schon bald nicht nur Plastikmüll gesammelt, sondern auch getrennt und vermarktet werden könnte.



Mit allerhand Weitblick versehen war die Feuerwehr des Marktes, die nicht nur rechtzeitig ihren Fuhrpark durchsortiert und etwa einen neuen GW-Logistik in Betrieb nahm, vor allem aber mit dem Gerätehaus einen Platz hat, der für viele leicht erreichbar ist und wo es dank Flüssiggas auch warm und trocken bleiben wird. Zählt man nun noch die beiden Wasserkraftwerke dazu, die den Ort auch im ärgsten Stromausfall mit Strom versorgen können – 24/7, wie es so schön heißt – wäre der Markt prädestiniert für größere Aufgaben. Aber dafür sorgt Christian Kähler, der sich auf jeden denkbaren und unmöglichen Notfall einzustellen vermag. Das Freibad in Mindelheim musste kurzzeitig geschlossen werden, weil keine Rettungsschwimmer da waren. Nicht so in Türkheim: kurzerhand betrat Christian Kähler die Fußstapfen von David Hasselhof und ließ sich zum Rettungsschwimmer ausbilden – Baywatch in Türkheim. Sollte also einer der Seinen Schwächeln, wie heuer erst bei einer Konferenz im Norden des Landes, wirft sich Kähler in die entsprechende Uniform und eilt zur Hilfe. Allerdings nur „oben ohne“, denn für alle anderen Notfälle im Ort gibt es inzwischen die First Responder mit entsprechendem Fahrzeug, das die ersten Einsätze schon fahren musste, ehe es offiziell in den Einsatz gegangen war.



Wobei man spätestens seit Kählers Wiederwahl heuer weiß, wie beliebt der Rathauschef ist. Nicht nur, dass er mit einem überragenden Ergebnis wiedergewählt wurde, nein mit einem ohrenbetäubenden Auftritt demonstrierten die Irsinger vor dem Rathaus, wie sehr sich ihren Bürgermeister schätzen.



Der Musikverein Irsingen stattete dem frisch bestätigten Bürgermeister Christian Kähler (Mitte) einen überraschenden Gratulationsbesuch ab – worüber Kähler sichtlich erfreut war. © Kähler

Dabei spielten sich die meisten Diskussionen auch dieses Jahr wieder im Rathaus oder ersatzweise in der Mittelschule des Marktes ab und betrafen Entscheidungen pro oder kontra Photovoltaik, Wasserkraft oder Windenergie. Es wurde diskutiert über die Abstände zur Bebauung und die Gefahren der Technik, meist ergebnisoffen und offen für Anregungen. So wie beim Thema winzige Häuser, in das zu ziehen sich viele vorstellen und die wenigsten dann letztlich umzusetzen bereit sind. Gerade noch rechtzeitig, möchte man sagen, wurde die Notbremse gezogen und der Markt erst mal nicht zum Sammelpunkt von „Tinyhousefreaks“ aus halb Südbayern.



Und auch sonst ist der Rathaus­chef auf den Ausgleich bedacht. So etwa bei den aus Sicht vieler explodierten Kosten für die Sanierung des Waaghauses, die sich nun ihrem Ende nähert, werden doch die Räume schon seit dem Spätsommer genutzt.



Hatten die Gemeinderäte kritisiert, welche Summen geflossen waren, versuchte Christian Kähler die Aussagen zu entkräften, auf dem richtigen Weg und über den Fördervertrag würden wiederum bis zu 60 Prozent aus Mitteln der Städte­bauförderung fließen. Und man sei immer noch bei den prognostizierten 2,5 Millionen Euro, betonte der Rathauschef. „Das schmerzt schon“, meinte etwa die Dritte Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider, der es darum ging, ein Zeichen zu setzen, dass man das Thema nun angehen werde. Man sei den Weg nun so weit gegangen und müsse ihn jetzt zu Ende gehen, meinte sie. Es bleibe schlicht nichts anderes übrig.



Udo (Bildmitte) bei der Türkheimer Ausstellung mit seinen neuzeitlichen Ahnen (v. links): Landrat Alex Eder, Torsten Stöckle (Förderverein Udo), Sandra Zacher-Schweigert (Förderkreis Türkheim) und Bürgermeister Christian Kähler. © Oliver Sommer

Als Kandidat der CSU wie SPD und letztlich auch der anderen Parteien, versucht Kähler im rund 7.400 Einwohner zählenden Markt alle Parteien ins Boot zu holen und bei den Entscheidungen mitzunehmen. Etwa, als es um das Thema Fußgänger ging: immerhin kommt der allererste ohnehin aus der Nähe. In Pforzen muss der erste Hominide gelebt haben, der sich mehr auf zwei Beinen fortbewegt hat denn sich von Ast zu Ast schwang. Als erster Kommune im Unterallgäu war es denn auch Christian Kähler und dem Türkheimer Förderkreis gelungen, die Udo-Ausstellung in den Markt zu holen.

Zurück zu den Wurzeln

Nach knapp zwei Jahren, in denen die Gemeinderäte, alte wie neu gewählte, schlicht nicht zurück ins Rathaus durften, hatte Christian Kähler für die letzte Sitzung des Jahres etwas besonderes: erstmals lernten auch die neu gewählten Räte den Sitzungssaal im Rathaus kennen, wo im nächsten Jahr wieder getagt werden soll. Und wenn es die Zahlen hergeben, soll sogar das Inventar, mithin um die 40 Jahre alt, auch erneuert werden, auf dass das Brainstorming der Gemeinderäte etwas bequemer ausfallen möge.