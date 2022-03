Umfrage unter den Bürgern und Nutzern

Sanierung der Mindelheimer Bücherei: Stadtrat vergibt Planungsauftrag

Die Stadtbücherei wird bald saniert – voraussichtlich ab Mitte nächsten Jahres. Im Stadtrat wurde am Montag der Auftrag für die Objektplanung vergeben. © wk

Mindelheim – Die Stadtbücherei ist, wie mehrfach berichtet, in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Das ist seit Mai letzten Jahres beschlossene Sache. Am gestrigen Montag ging es im Stadtrat darum, wer mit der Objektplanung beauftragt werden soll.

Dass der Standort an der Mindelgasse grundsätzlich der richtige für die Bücherei ist, hatte im letzten Jahr eine Machbarkeitsstudie bestätigt. Die dort bestehende Raumkonzeption sowie die Möglichkeit einer Dachgeschossnutzung sah das Architekturbüro Holl + Partner am bestehenden Standort als bestens geeignet an. Nach dem Beschluss der Generalsanierung, den der Stadtrat im Mai letzten Jahres gefasst hatte, leitete die Mindelheimer Stadtverwaltung die Sanierung in die Wege.



Nun galt es, ein Büro mit der Objektplanung zu beauftragen. Ausgeschrieben werden mussten die Leistungen aufgrund der zu erwartenden Honorarhöhe europaweit. Das sei die Vorgabe der Regierung von Schwaben gewesen, sagte Bürgermeister Dr. Stephan Winter. Immerhin: Im Gegenzug sei von der Regierung eine „großzügige Förderung“ zu erwarten, da es bei der Bücherei um ein „innen- und altstadtprägendes Objekt“ gehe, so Winter.



Gemeinsam mit dem Augsburger Büro Meixner und Partner, das sich mit dem sogenannten „Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb“ bereits auskennt, stieß die Stadtverwaltung das Auswahlverfahren an. In diesem kristallisierte sich schließlich der spätere „klare Sieger“ Schrammel Architekten PartGmbH aus Augsburg heraus – und das mit einem gewaltigen Punktevorsprung, den das Augsburger Büros gegenüber seinen zwei Kontrahenten in der Endausscheidung verbuchte. Das erklärte Hermann Schröther von der Mindelheimer Bauverwaltung im Stadtrat.

Vor einem fünfköpfigen Gremium, dem auch Schröther angehörte, sollten die drei Final-Büros Anfang März insgesamt 15 Fragestellungen bearbeiten, für die die Jury jeweils Punkte vergab. Meistens sei man sich bei der Bewertung einig gewesen, sagte Schröther. „Wichtig war uns, wie die Büros an die Aufgabenstellung herangehen.“



Schrammel Architekten habe in der Runde auch deshalb überzeugt, weil das Büro schon recht konkret auf die künftige Nutzung eingegangen war. Was der große Pluspunkt war: Die Planer aus Augsburg hatten in jüngerer Vergangenheit bereits mehrere Büchereisanierungen bzw. -neubauten und -erweiterungen geplant – beispielsweise in Augsburg, Düsseldorf und Mönchengladbach. „Das kam uns natürlich entgegen.“ Denn beim Brandschutz, der Anordnung von Treppen, Statik, Belüftung und Licht konnte das Büro aus Augsburg auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. „Wir sind davon überzeugt, dass wir die Aufgabe mit diesem Architekten gut bewältigen können“, sagte Schröther.



Im nächsten Schritt sollen weitere Vergaben stattfinden, beispielsweise zu Brandschutz- und Elektroplanung, „um das Planungsteam komplett zu machen“, wie Schröther meinte.



Eingebunden in die Planungen ist auch Büchereileiterin Claudia Rothermel, die ebenfalls Teil der fünfköpfigen Jury war. Ihr hätte die Konzeption in den Innenräumen ebenfalls gut gefallen, berichtete Schröther im Stadtrat.



Umfrage unter den Bürgern und Nutzern

Wie die neue Bücherei aussehen soll und was es in Sachen Benutzerfreundlichkeit zu berücksichtigen gilt, dazu durften zuletzt auch die Bürger mitreden: Seit 8. März liegt in der Bücherei ein Fragebogen aus, in dem Wünsche und Anregungen mitgeteilt werden können. Zu finden ist der Fragebogen auch digital unter www.buecherei-mindelheim.de. Beantworten kann man den Bogen auch per Mail an buecherei@mindelheim.de geschrieben oder unter Tel. 08261/21701.

Im Gespräch mit dem Wochen KURIER hatte Rothermel zuletzt bereits Einblick gegeben, was ihr für die voraussichtlich Ende 2024 fertig sanierte Bücherei vorschwebt: Geht es nach der 52-Jährigen, soll die Bücherei mehr als nur ein Ort sein, um Bücher auszuleihen. Künftig solle es diverse Räumlichkeiten geben, in denen auch Kurse stattfinden oder Nachhilfelehrer- und Schüler gemeinsam arbeiten könnten. „Die Bücherei ist ein Ort, an dem man sich gut fokussieren kann. Daheim wartet oft nur die Spielkonsole“, berichtete Rothermel vom Dilemma vieler Schüler. Auch diverse Leseecken soll es geben, in denen Kunden auch einfach nur in der Zeitung schmökern können. Die Bücherei soll ein kostenfreier und niederschwelliger Treffpunkt für jedermann sein „oder populärer ausgedrückt: Das Wohnzimmer der Stadt“, fasst Rothermel zusammen.

Darauf hofft auch Bürgermeister Winter. „Ich glaube, wir kriegen da ein schöne, bürgernahe Bücherei und einen Treffpunkt für die untere Altstadt“. Der Auftrag für die Objektplanung an Schrammel Architekten wurde mit einstimmigem Stadtratsvotum vergeben.

