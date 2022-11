Schlüssel für die Wertachfunken: Im Türkheimer Rathaus regieren jetzt die Narren

Von: Oliver Sommer

Das neue Prinzenpaar der Türkheimer Wertachfunken, Lea I. und Nicho I., nahmen zum Start in die fünfte Jahreszeit den Rathausschlüssel von Bürgermeister Christian Kähler entgegen. © Oliver Sommer

Türkheim – Einmal im Jahr regieren ganz offiziell die Narren in den Rathäusern. Bei der Vorstellung der neuen Prinzenpaare übernahmen auch heuer wieder die Wertachfunken das Türkheimer Rathaus und schickten Bürgermeister Christian Kähler in den Urlaub. Zuvor allerdings übergab er noch die Schlüsselgewalt an die Hoheiten, Lea I. und Prinz Nicho I.

Mit einer kurzen Verzögerung, und nicht wie in den Vorjahren am 11.11. um 11.11 Uhr, sondern dieses Mal um 18.18 Uhr, setzte der Sturm aufs Türkheimer Rathaus ein. Drei Garden inklusive ihrer Prinzenpaare besetzten das Rathaus und stellten ihre Prinzenpaare der Öffentlichkeit vor. Zum zweiten Mal führte Maxi Schwaier, der Hofmarschall der Faschingsgarde, gemeinsam mit Fabian Happ (Juniorgarde) und Fabian Epple (Minigarde) durch den Abend. Als erster stellte denn auch Fabian Epple seine Minis vor, vor allem das Mini-Prinzenpaar, Sara II. (Huber) und Samuel I. (Hoffmann).

Längere Saison als zuletzt

So kurz wie in den beiden Vorjahren wird die diesjährige Faschingssaison 2022/23 wohl nicht werden, reichte es doch im Vorjahr nur zur Vorstellung der Prinzenpaare. Dieses Mal aber erhoffen sich die Türkheimer Narren eine mindestens viermonatige Faschingszeit, die spätestens am 21. Februar ihr Ende finden wird, wenn die Wertachfunken den Schlüssel an den „beurlaubten“ Bürgermeister zurückgeben.



Vor seinem Prinzenpaar Sarah II. und Samuel I. ging Fabian Epple in die Knie. © Oliver Sommer

Die große Geduld, die man aufgebracht hatte, kam auch in der Vorstellung des Juniorenprinzenpaares, Sina I. (Mayer) und Thomas II. (Lutz), zur Sprache. Sina stellte fest, dass es viel Durchhaltevermögen aller bedurft habe, um letztendlich in den Hallen des Rathauses stehen zu können und gemeinsam mit ihrem Thomas regieren zu können. Der meldete dann auch – ganz frech, wie er zugab – seinen Anspruch an den Rathausschlüssel an, man sei schließlich nicht hier, um lange Reden zu halten. Während Sina I. klarstellte, dass sie mit „ihren Mädels“ auf der Bühne alle begeistern wolle.



Das haben sich auch Lea I. (Haab) und Nicho I. (Wenninger) vorgenommen, die mit der Garde einmarschiert waren – zu der übrigens auch die neue Prinzessin gehörte, sie ist dort Trainerin.



In den nächsten Wochen haben insbesondere die Trainer der Garden viel vor sich, ist doch der Krönungsball mit Tanzparty schon am Samstag, 7. Januar. Weiter geht es dann im Februar mit Bällen für die Junioren und die Senioren und die großen Galas, ehe am Aschermittwoch wieder alles vorbei ist. Immerhin wird es keinen Kater bei den Gemeindefinanzen geben – denn den Schlüssel dafür händigte Christian Kähler am 11.11. nicht an das närrische Volk aus.