Sieben Millionen Liter sauberes Wasser für die Ukraine dank Filtern aus Kirchheim

Teilen

Drita Schneider (links) aus Kirchheim beteiligt sich mit Wasserfiltern an der Hilfe für Ukrainer im Kriegsgebiet. © Ujeta GmbH

Kirchheim – Unter dem Produktnamen „Ujeta“ („Uje“ und „Jeta“ für „Wasser“ und „Leben“ aus dem Kosovarischen) stellt Drita Schneider aus Kirchheim kleine Wasserfilteranlagen her. Im ukrainischen Kriegsgebiet leisten diese aktuell wertvolle Hilfe.

In der Ukraine tobt der Krieg. Es fehlt an allem zur elementaren Versorgung – an Nahrung, Kleidung und anderen Hilfsgütern. Viele Städte haben inzwischen Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung. Hilfe bei der Aufbereitung von sauberem Wasser kommt auch aus Kirchheim. „Wir können davon ausgehen, dass schwere Erkrankungen die Ukraine heimsuchen werden. Es gibt bereits erste Berichte von Cholera-Fällen, etwa in Mariupol”, erzählt Schneider, Geschäftsführerin von Schneider Kunststofftechnik.



Ursprünglich entwickelte die Unternehmerin ein mobiles System zur Wasseraufbereitung, eine Art „Wasserkoffer“, für den Einsatz in Afrika und anderen Krisen- und Katastrophengebieten. Das ist mittlerweile fünf Jahre her. Die erste Versorgung mit den Ujeta-Wasserfiltern fand in Haiti statt.



Im Verlauf des Ukrainekrieges wurde Schneider von Hilfsorganisationen und Non-Government-Organisations (NGOs) kontaktiert. Mit einem Hilfskonvoi aus München kamen erste Wasserfilter in die Ukraine. Intensiv arbeitet Schneider inzwischen mit „Disaster Aid Europe“ zusammen – einem Projekt des weltweiten Rotary Clubs, der Hilfsgüter für die Ukraine organisiert. Deren Mitgründer Stuart Amesbury erklärt, neben der Versorgung mit Essen und Kleidung habe die Trinkwasserversorgung oberste Priorität. „Mit dem mobilen Wasseraufbereitungssystem haben wir die Lösung gefunden, welche die Menschen vor Ort so dringend benötigen“, so Amesbury.



Seit März wurden mehr als 230 UJETA Care-Wasserfilter in die Ukraine transportiert. Dankbare Abnehmer fanden sie bereits in Kiew, Charkiw, Mykolajiw (Nikolaev), Zaporizhzhia (Saporischschja) und Poltawa sowie in anderen Gemeinden im Osten und Süden der Ukraine. Mit einem Set können bis zu 30.000 Liter Wasser gefiltert werden. Die Aufbereitung erfolgt per Handpumpe, ist also von Strom unabhängig. Entfernt werden laut Schneider Keime und Bakterien, Pestizide und Medikamentenrückstände und andere Schmutzpartikel.