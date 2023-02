Hauptrunde in der Bezirksliga: Schöner Abschluss für die Türkheimer Celtics

Am vergangenen Wochenende heimsten die Celtics drei Punkte gegen Maustadt ein. © ESVT

Türkheim/Maustadt - Pünktlich zum Abschluss der Hauptrunde der Bezirksligagruppe West und damit kurz vor dem Start der Playoffs haben die ESV Türkheim Celtics zurück in die Erfolgsspur gefunden und auswärts den HC Maustadt mit 6:4 besiegt.

Viel vorgenommen haben sich die 20 Spieler und 2 Torhüter des ESVT inklusive Trainer- und Betreuerstab für das Auswärtsspiel in Maustadt. Mit geradlinigem Eishockey wollten Sie den gut 30 mitgereisten Fans einen Sieg bescheren und mit einem guten Gefühl in die Playoffs gehen. Das Team konnte in den ersten 10 Minuten auch die Vorgaben von Trainerduo Fischer-Furtner gut umsetzen und machte von Beginn an mächtig Druck.

Maustadt war ausschließlich darum bemüht, sich zu sortieren und die Scheibe aus der Gefahrenzone zu befördern. Die Celtics rannten ein ums andere Mal an und gingen auch prompt in Minute 5 und 6 durch Tore von Darius Sirch und Christoph Vogel verdient mit 2:0 in Führung. Doch von nun an zogen die Celtics einige Strafzeiten, was die Maustädter zurück ins Spiel brachte und einige gute Möglichkeiten für das Heimteam bringen sollte. In der 18. Spielminute dann in doppelter Überzahl der Anschlusstreffer den HCM durch Maximilian Merkle. Doch die Antwort der Celtics folgte prompt. Marco Fichtl fälschte einen Schuss von Verteidiger Felix Ambos von der blauen Linie unhaltbar zur 3:1 Führung aus Sicht der Celtics ab und stellte den alten Torabstand wieder her.

Nach der ersten Drittelpause ging die Strafzeitenflut beim ESVT weiter und man lud Maustadt regelrecht ein, Gefahr auszustrahlen, denn im 5 gegen 5 dominierten eindeutig die Celtics die Partie. Doch in Überzahl wussten die Maustädter ihre Erfahrung und Routine auszunutzen und prompt stand es in der 26. Minute durch einen Doppelschlag der Gebrüder Aschenbrenner 3:3. Doch Türkheim ließ sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen und nahm das Spielgeschehen wieder an sich. Die erneute Führung in der 33. Minute erzielte Jakob Bottner mit seinem ersten Tor für den ESVT. In der 37. Minute zeigten dann auch die Celtics, dass sie Überzahl spielen können. Darius Sirch erhöhte mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend auf 5:3 für den ESVT. Doch die Maustädter gaben nicht auf und wollten in ihrem letzten Saisonspiel noch ein Wörtchen mitreden, was ihnen durch den erneuten Anschlusstreffer zum 5:4 durch Merkle auch gelang.

Doch weitere Gefahr des Heimteams wurde im letzten Drittel nicht mehr ausgestrahlt. Türkheim zeigte, wieso man nach 18 Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz steht und schnürte den HCM stellenweise minutenlang im eigenen Drittel ein. Diese wussten sich meist nur mit Icings zu helfen. Das Einzige, das sich die Celtics im letzten Drittel ankreiden müssen, ist, dass sie es verpasst haben, vorzeitig den Deckel draufzumachen. Unzählige gute Tormöglichkeiten blieben ungenutzt, bis der HCM kurz vor Schluss den Torhüter vom Eis nahm, um nochmal Druck auf das Türkheimer Gehäuse aufzubauen. Doch Matthias Wexel eroberte sich die Scheibe im Spielaufbau, beförderte das Spielgerät zu Maxi Sams, der sich durch die Maustädter Hintermannschaft tankte und zum 6:4 Endstand ins leere Tor einnetzte.

Celtics-Coach Michi Fischer zum Spiel: „Das war ein intensives Spiel auf Play-off Niveau. Beide Mannschaften wollten den Sieg. Maustadt hat sehr körperbetont und aggressiv gespielt. Aber wir haben dagegengehalten und über das ganze Spiel die richtigen Antworten zum richtigen Zeitpunkt geliefert. Zudem haben wir viele Dinge richtig gut umgesetzt was in den letzten Wochen nicht der Fall war. Jetzt freue ich mich auf die Play-offs. Wir sind bereit.“

Mittlerweile steht auch der Playoff-Gegner des ESVT fest. Mit dem DEC Inzell als Erstplatzierten der Gruppe Süd bekommen es die Celtics mit einem relativ unbekannten Gegner zu tun. Lediglich im Pokal traf man vor einigen Jahren auf die knapp 5000 Einwohner Gemeinde aus dem Landkreis Traunstein nahe der österreichischen Grenze. Das erste Spiel der Best-of-Three Viertelfinalserie findet am 17.02. um 20:00 Uhr in Inzell statt, Spiel 2 am 19.02. um 16:30 Uhr zu Hause im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion und ein eventuelles Spiel 3 dann am 24.02. um 20:00 Uhr in Inzell. Für das Heimspiel am 19.02. hat sich der ESV Türkheim etwas Besonderes überlegt. Was genau, wird im Lauf der Woche bekannt gegeben. So viel sei aber jetzt schon gesagt: Rechtzeitig ins Stadion kommen lohnt sich, die Kassen öffnen bereits früher als gewohnt, sodass alle Zuschauer um 16:15 auf ihrem Platz stehen sollten.

wk