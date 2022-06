Ausstellung der besten Gesellenstücke

Schreinerinnung Memmingen/Mindelheim hat neuen Vorstand

Vom neuen Vorstand anwesend waren (vorne v. links) Rudi Engel, stellvertretender Obermeister Gunter Zwölfer, Obermeister Christian Pongratz, Matthias Brack, Bezirksvorsitzender Schwaben im Fachverband Schreinerhandwerk Bayern, (hinten v. links) Hermann Hölzle, Raphael Kuhn und Martin Hundhammer. © prb/Lilo Brückner

Memmingen/Mindelheim – Die Schreinerinnung Memmingen-Mindelheim traf sich nach längere Pause zur Jahreshaupftversammlung, wo auch die Wahl des neuen Vorstands auf der Tagesordnung stand.

Der wichtigste Punkt auf der Jahresversammlung der Schreinerinnung Memmingen-Mindelheim waren die Neuwahlen. Erfreut nahmen die Mitglieder zur Kenntnis, dass sich Christian Pongratz als Obermeister und Gunter Zwölfer als stellvertretender Obermeister wieder zur Verfügung stellten. Unterstützt werden sie weiterhin von den bisherigen Vorstandsmitgliedern Dieter Häfele (Mindelheim-Westernach), Hermann Hölzle (Tussenhausen), Stefan Aumüller (Markt Wald-Immelstetten), Raphael Kuhn (Unteregg), Karl Jakob Gleich (Bad Wörishofen) und Martin Hundhammer (Mindelheim). Für Markus Höbel (Boos), der nicht mehr kandidierte, wurde Rudi Engel (Markt Rettenbach) neu in den Vorstand gewählt.



Corona hatte für eine längere Pause gesorgt. Umso mehr freuten sich die Kollegen, sich endlich wieder in einer Präsenzveranstaltung treffen und austauschen zu können. Diese Gelegenheit wurde von den Mitgliedern gerne wahrgenommen, zumal auch ein besonderer Gast an der Versammlung teilnahm: Matthias Brack, Bezirksvorsitzender Schwaben im Fachverband Schreinerhandwerk Bayern. Er informierte über „Ziele und Projekte der Verbandsarbeit“. Ein Schwerpunkt war das Thema Ausbildung, zu dem großer Diskussionsbedarf bestand. Auch für Fragen, bei denen die Mitglieder gerne wissen wollten, wie andere Innungen damit umgehen, war Brack aufgrund seiner Verbandsarbeit und Kontakten zu vielen Innungen der ideale Ansprechpartner.



Ausstellung der besten Gesellenstücke

Obermeister Christian Pongratz konnte dann noch einen für die Innung sehr wichtigen Termin bekannt geben: Die traditionelle Ausstellung der Gesellenstücke mit Prämierung der besten Arbeiten findet in diesem Jahr an dem Wochenende 23. und 24. Juli in der Technikerschule Mindelheim statt. Der Schreinerinnung Memmingen-Mindelheim ist diese Veranstaltung sehr wichtig, bietet sie doch Gelegenheit, der Bevölkerung die Kombination von modernster Technik und handwerklichem Können, verbunden mit Liebe zum Detail sowie Ideenreichtum und Kreativität, näherzubringen. Denn all die genannten Faktoren zeichnen die handwerklichen Schreinerarbeiten aus.

