Schreinerinnung Memmingen-Mindelheim: Gesellenstücke mit Herzblut gefertigt

Ausstellung und Prämierung der Gesellenstücke:

Memmingen/Mindelheim – Eigene Ideen in einem Möbelstück zu verwirklichen, das erfordere nicht nur handwerkliches Können, sondern auch Herzblut und sogar Genialität, lobte Christian Pongratz, Obermeister der Schreiner-Innung Memmingen-Mindelheim, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung der Gesellenstücke aus der Prüfung Sommer 2023 in der Johann-Bierwirth-Schule in Memmingen.

Mit der Ausstellung der von den angehenden Schreinerinnen und Schreinern angefertigten Möbelstücke konnte die Innung das hohe Niveau handwerklicher Schreinerarbeit der Öffentlichkeit wieder einmal näherbringen. Ob Schreibtisch oder Sideboard, Sitz- oder Aufbewahrungsmöbel, jedes Gesellenstück beeindruckte durch seine jeweilig unterschiedliche Ausführung, Individualität, Ideenreichtum und technische Qualität.



Auch Enrico Karrer, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim, zeigte sich höchst beeindruckt von den „tollen Gesellenstücken“: Karrer betonte dabei auch die besondere Leistung der Ausbildungsbetriebe. Denn, so Karrer: Sich in der Ausbildung zu engagieren, sei heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Die besondere Leistung sowohl der Ausbildungsbetriebe als auch der Auszubildenden verdeutlichte Lehrlingswart Hermann Hölzle mit seiner Schilderung des langen Weges und der hohen Anforderungen von der Idee bis hin zum fertigen Möbelstück. Erfreut konnte Hölzle bekanntgeben, dass alle Auszubildenden die Prüfung bestanden hatten.



Die Leistung des Handwerks für die gesamte Wirtschaft würdigte Christian Seeberger, stellvertretender Landrat im Unterallgäu. Das Handwerk sei das Rückgrat des Mittelstandes, betonte Seeberger, und der Beruf wiederum das Rückgrat und stabile Fundament des beruflichen Lebens. Deshalb sei eine Weiterbildung stets unverzichtbar, ermahnte Seeberger. Anlässlich der Eröffnung wurden von der Innung auch die drei besten Prüfungsstücke prämiert sowie von einer unabhängigen Jury die besten Objekte im Rahmen des Wettbewerbs „Die gute Form“ ausgezeichnet.