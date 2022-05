Schwabenkunst die Fünfte: Ausstellung „Tradition und Moderne“ im Kleinen Schloss

Von: Regine Glöckner

Auch Io Zeiler-Kimm (hier mit Bruder Florian) ist bei der Ausstellung mit dabei – mit den Figurinen ihres verstorbenen Vaters Peter Zeiler aus Irsee sowie ihren eigenen farbmächtigen Bildern. © Glöckner

Türkheim – Bemisst man Renomée und Lebensqualität einer Gemeinde auch an ihrem „weichen“ Standortfaktor „Kunst und Kultur“, dann liegt der Markt Türkheim im Dreieck mit Mindelheim und Bad Wörishofen gewiss gleichauf; denn mit engagierten Kunst- und Kultur-Könnern und den vereins­organisierten, kommunalen oder von privater Hand getragenen Kulturangeboten ist der Herzog-Markt qualitativ weit vorn. So brilliert Türkheim gerade mit der fünften von geplant sieben Ausstellungen unter dem Titel „Kunst aus Schwaben, Tradition und Moderne“.

Und es verwundert dabei auch nicht, dass der Töpfermarkt-Veranstalter Emil Mayer, ein echter Bewunderer von Epple, sich mit eben diesem „Kunst aus Schwaben“-Organisator auf eine Kultur-Symbiose verständigte: so, dass Töpfer-Handwerk im Schlossgarten und die Kunstaus- stellung im Schloss synergetisch zueinander fanden.



Räumlich gesehen greift die Ausstellung „Schwaben“ weit aus: bewusst holt Epple Kunstschaffende und ihre Werke auch aus dem westlichen Allgäu, von der oberen Donau aus Sigmaringen oder über den Lech hinaus nach Türkheim. Zehn Künstlerinnen und zehn Künstler repräsentieren mit Bildern, Objekten und Skulpturen moderne, zeitgenössische Kunst. Epples Ansatz: immer Neues, niemand stellt zweimal aus. Künstlerfamilien sind ein Topthema, schwäbische und jüdische Geschichte(n), Landschaft und Natur sind seine Eckpunkte bei der Auswahl der Exponate.

Was geboten ist

Dabei ist auffällig, wie apart und organisch sich die Kunstwerke mit ihrer so unterschiedlichen Formen- und Farbensprache in den Räumen des Schlosses versammeln.



Das Geschick der Ausstellungsmacher spricht Bände: in den Gängen und Nischen finden sich fragile Exponate und freundliche Bilder; wie beispielsweise die echte Gablonzer Weltkriegs-Fluchtkiste von Roman und Hilde Palme, nun gefüllt mit den fragil-tönernen Hohlkörpern ihrer Nachfahrin, der Künstlerin Karin Palme.



Weiter im Gang: wirkungsvoll, zur Naturerkundung einladend, die Aquarellserie von Christian Burkhard aus Ingenried. Streng die Skulpturen von Agnes Keil aus der Leutkircher Gegend, positioniert mitten im Raum auf einer Euro-Palette.



Im barocken Ambiente also zu sehen: abstrakte Werke, gegenständliche und historisierende Malerei, zarte Gebilde, strenge Objekte, Grafik, Figürliches und Fotographie. Die Vielfalt: üppig; die Präsentation: ästhetisch. Der Eindruck: nachhaltig.



Nach dem Grußwort von Bürgermeister Christian Kähler machte eine fast kunstpolitische Ansprache der Förderkreis-Vorsitzenden Sandra Zacher-Schweigert, zusammen mit der Moderation durch Brigitte Mücksch-Klein und der Einführung von Franz Epple die Vernissage zum Kunstsymposium im Kleinformat – dazu eine Händelsche ­Suite, dargeboten von der Familienmusik Mayer-Günther in der originell-speziellen Besetzung mit Violine, Blockflöte, Violoncello und Horn als gewichtiger Beitrag.



„Kunst aus Schwaben“ in Türk­heim hat bis 29. Mai geöffnet immer samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr; mittwochs 17-19 Uhr. Führungen sind auf Anfrage (Tel. 08245/1531) bei Franz Epple möglich. Der Eintritt ist frei.

