Über Umwege zur Baugenehmigung

Schwarzbauten aus den 70ern: Ungewöhnlicher Kompromiss im Mindelheimer Stadtbauamt

Von: Marco Tobisch

Teilen

Zwischen Kulturenweg und Lindenallee am östlichen Ortsrand von Nassenbeuren haben offenbar mehrere Häuslebauer – bereits vor einigen Jahrzehnten – gegen den Bebauungsplan verstoßen. Inzwischen stehen aber alle betroffenen Häuser unter Bestandsschutz. © Tobisch

Mindelheim – Bereits seit 1975 hatte am östlichen Ortsrand von Nassenbeuren der Bebauungsplan „Anger Nr. 2“ für sämtliche Bauprojekte gegolten. Mehrere Bauherrn, die in dieser Zeit ihr Haus errichteten, hielten sich allerdings nicht daran. Aufgefallen ist das erst jetzt und vom ursprünglichen Regelwerk ist heute im Grunde nichts mehr zu sehen. „Der Bebauungsplan hat hier seine Bedeutung verloren und passt mit den heutigen Vorstellungen nicht mehr zusammen“, erklärte Bürgermeister Dr. Stephan Winter. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan deshalb nun aufgehoben.

Normalerweise diskutiert der Stadtrat vor geplanten neuen Bauvorhaben über die „Aufstellung“ eines neuen Bebauungsplans oder Änderungen daran. Auf diese Weise wird der rechtliche Rahmen für den Bauvorhabensträger klar eingegrenzt. Dass es in der jüngsten Stadtratssitzung um die Aufhebung eines Bebauungsplans ging, war mal etwas anderes.



Den Hintergrund erläuterte Cassian Behr vom Stadtbauamt. Weil die Stadt in den letzten 47 Jahren immer wieder Befreiungen bzw. Ausnahmen im Bereich des Bebauungsplans genehmigt hatte, sei von den Grundzügen des Plans zwischen Kulturenweg und Lindenallee am östlichen Ortsrand im Grunde heute nichts mehr zu sehen. Deshalb sei der Bebauungsplan mittlerweile letztlich „unwirksam“ geworden, erklärte Behr. Deswegen plädiere er dafür, auch die Rechtsverbindlichkeit aufzuheben. Das sei problemlos möglich, so der Mitarbeiter des Bauamtes weiter.



Was dann künftig gilt? Wie Behr sagte, müssten sich Bauhabensträger nach dem Wegfall des Bebauungsplan an Paragraf 34 des Baugesetzbuches halten, wonach sich ein Neubau ins bestehende Ortsbild einfügen muss. Das Bauamt betrachtet also Nachbarhäuser und setzt daraufhin Grenzen zu Maximalmaßen und Bauweise. Ferner gibt es auch die städtischen Satzungen zu Abstandsflächen, Ortsbild- und Freiflächengestaltung sowie zu Stellplätzen, die nachgewiesen werden müssen. „Damit können wir immer noch eine städtebauliche Ordnung in diesem Gebiet gewährleisten“, versicherte Behr.



Nassenbeurens Ortssprecher Wolfgang Streitel dankte für die Erläuterungen und meinte, es bleibe nichts anderes übrig, als die Aufhebung durchzuführen. Er plädierte dafür, der Empfehlung der Stadtverwaltung zu folgen. Georg Pfeifer (SPD) kritisierte, dieser „Missstand“ sei nur deshalb zustande gekommen, weil die Verwaltung immer wieder Ausnahmen genehmige. Das wollte Bürgermeister Winter so nicht stehen lassen: Der Bebauungsplan sei inzwischen derart veraltet. Und selbst in den 70ern hätte es Probleme gegeben, sodass sich Bauvorhaben und Bebauungsplan schon frühzeitig „auseinandergearbeitet“ hätten. Laut Winter seien grundlegende Vorgaben bei vielen Neubauten nicht eingehalten worden, sodass es sich letztendlich um Schwarzbauten handle. „Aber es ist damals auch niemand dagegen eingeschritten. Da kann man nicht um den heißen Brei herumreden“, so der Rathaus­chef.



Unter anderem wurden Kniestöcke erhöht. Vorgesehen waren im Bebauungsplan Erd- und Dachgeschoss, nun sind einige Häuser zweigeschossig. Abreißen muss nun aber niemand, denn die betroffenen Häuser genießen längst Bestandsschutz.



Über Umwege zur Baugenehmigung

Aufgeploppt war der Verstoß bei einem geplanten Gebäudeanbau, der erst kürzlich geprüft wurde. „Hoppla“, habe ein Mitarbeiter des Stadtbauamtes laut Winter dann festgestellt, denn das Gebäude selbst war rechtswidrig errichtet – das Landrats­amt verweigerte daraufhin die Genehmigung für den Anbau. Weil eine nachträgliche Befreiung vom Bebauungsplan in so einem Fall nicht mehr möglich ist, blieb nur noch die Aufhebung des gesamten Bebauungsplans. So kann der Vorhabensträger seinen Anbau nun verwirklichen, muss sich dabei aber an der Bebauung der Nachbarschaft orientieren. Darauf dürfte das Stadtbauamt nun ganz genau schauen.



Der Aufhebung stimmten schließlich alle Stadträte zu. Damit ist der Bebauungsplan aber noch nicht aufgehoben, denn wie bei einer Bebauungsplanaufstellung braucht es auch bei der Aufhebung weitere Verfahrensschritte, unter anderem eine öffentliche Beteiligung.